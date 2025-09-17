Середа, 17 Вересня, 2025
В Польщі тимчасово відсторонили депутатаку через конфлікт із українським таксистом

Денис Молотов
Денис Молотов
В Польщі тимчасово відсторонили депутатаку через конфлікт із українським таксистом

У Гданську депутатку міської ради від партії Громадянська коаліція Сильвію Цісонь тимчасово відсторонили через скандал із неприйнятною поведінкою під час поїздки на таксі. Портал Trójmiasto.pl опублікував відео з реєстратора, де зафіксовано конфлікт між політиком та водієм українського походження. Також про це повідомляє Onet з посиланням на PAP.

Під час поїздки Цісонь у грубій формі висловилася про водія, закликаючи його «повернутися до своєї країни». Водночас депутатка заявила, що таксист напав на неї, використавши сльозогінний газ. На відео, що потрапило в інтернет, цього моменту немає.

Скандал розпочався після того, як політик опублікувала допис у соцмережах, де звинуватила водія у невмінні говорити польською та застосуванні газового балончика. Допис було швидко видалено. На відеозаписі видно, що водій спілкується польською без труднощів, тоді як депутатка поводиться агресивно, використовує нецензурну лексику та звинувачує водія у прибутті за неправильною адресою. Наприкінці вона додає образливий коментар про його походження.

📢 «Якщо не знаєш, то треба, курва, повернутися до своєї країни. А не, курва, бути в країні, в якій не знаєш мови і не знаєш, як їхати», — чути голос Сильвії Цісонь на записі.

Інцидент отримав широкий суспільний резонанс. Партія Громадянська коаліція тимчасово відсторонила Цісонь від членства в депутатському клубі та повідомила, що її поведінку буде розслідувати правоохоронними органами.

Політик у своєму зверненні частково визнала провину, заявивши, що застосувала «надто сильні слова». Водночас вона зазначила, що ситуація має інший контекст і звинуватила водія в агресії, плюванні та безпідставному використанні газового балончика. Вона висловила жаль щодо своїх слів, підкресливши, що вони не виправдовують насильства, якого вона нібито зазнала.

Таксист підтвердив, що застосував газовий балончик через фізичний контакт із депутаткою під час конфлікту. Розслідування триває.

ℹ️ Сильвія Цісонь обіймає посаду депутата міської ради Гданська вперше. Вона також співпрацює з партією Барбари Новацької Польська ініціатива, де працює головою депутатської канцелярії.

Нагадаємо, що 4 вересня у Варшаві стався напад на громадян України, коли зловмисники спершу ображали молодих людей, а згодом застосували фізичну силу, що викликало широкий резонанс у суспільстві.

☝️ Також раніше Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до політиків країни з закликом протистояти зростанню проросійських настроїв, а не піддаватися їм.

