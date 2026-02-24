Вівторок, 24 Лютого, 2026
Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці України

Денис Молотов
Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці України
фото: Урсула фон дер Ляєн та очільник МЗС України Андрій Сибіга / 24.02.2026

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до столиці України. Про це вона повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 24 лютого.

У своєму дописі очільниця Єврокомісії підкреслила, що приїхала, щоб підтвердити: Європа продовжує твердо підтримувати Україну — як фінансово, так і у військовій сфері. Також вона наголосила на незмінній відданості справедливій боротьбі українців.

📢 «І надіслати чіткий сигнал українському народу і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України», — зазначила президентка ЄК.

☝️ Нинішня поїздка стала вже десятим візитом Урсули фон дер Ляєн до України від початку повномасштабного вторгнення росії.

Очікується, що у день роковин повномасштабного російського вторгнення — 24 лютого — до Києва прибудуть і інші високопосадовці та лідери держав. Їхня присутність покликана продемонструвати солідарність міжнародної спільноти з українським народом у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці повномасштабної агресії росії будівлі Європейського Союзу в Брюсселі підсвітили синьо-жовтими кольорами українського прапора.

