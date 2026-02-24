Урсула фон дер Ляєн прибула до столиці України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула з офіційним візитом до столиці України. Про це вона повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter) у вівторок, 24 лютого.

У своєму дописі очільниця Єврокомісії підкреслила, що приїхала, щоб підтвердити: Європа продовжує твердо підтримувати Україну — як фінансово, так і у військовій сфері. Також вона наголосила на незмінній відданості справедливій боротьбі українців.

📢 «І надіслати чіткий сигнал українському народу і агресору: ми не поступимося, доки не буде відновлено мир. Мир на умовах України», — зазначила президентка ЄК.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight. And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

☝️ Нинішня поїздка стала вже десятим візитом Урсули фон дер Ляєн до України від початку повномасштабного вторгнення росії.

Очікується, що у день роковин повномасштабного російського вторгнення — 24 лютого — до Києва прибудуть і інші високопосадовці та лідери держав. Їхня присутність покликана продемонструвати солідарність міжнародної спільноти з українським народом у протистоянні російській агресії.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці повномасштабної агресії росії будівлі Європейського Союзу в Брюсселі підсвітили синьо-жовтими кольорами українського прапора.