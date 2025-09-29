Понеділок, 29 Вересня, 2025
Єврокомісія завершила скринінг законодавства України

Єврокомісія завершила скринінг законодавства України. Про це оголосила єврокомісар з питань розширення Марта Кос на брифінгу в Ужгороді у понеділок, 29 вересня, передає Укрінформ.

📢 «Саме із Закарпаття я розпочинаю свій триденний візит до України і дуже символічно, що я сьогодні тут – бо саме сьогодні ми завершили процес скринінгу законодавства України», – сказала Кос.

Вона уточнила, що команда експертів ЄС проаналізувала понад 100 тисяч сторінок українських законів і порівняла їх із правовою базою Євросоюзу.

📢 «Ми здійснили цей процес менш ніж за один рік. Це швидше, аніж відбувалося коли-небудь до цього… Питання про те, як рухатися далі, будемо обговорювати в Києві», – наголосила єврокомісар.

☝️ Раніше стало відомо, що Україна розпочала двосторонні скринінгові зустрічі з Єврокомісією щодо фінального переговорного розділу – Розділу 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів». Це останній етап у межах Кластера 5 «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

За результатами скринінгу законодавства буде визначено рівень готовності України до подальших переговорів про вступ у ЄС, а також зафіксовані її зобов’язання на наступному етапі інтеграції.

