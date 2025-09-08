Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Україна завершує скринінг законодавства для вступу в ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Україна завершує скринінг законодавства для вступу в ЄС

Україна вийшла на завершальний етап скринінгу на відповідність нормам Європейського Союзу. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook.

📢 «Скринінг – базова складова переговорів про вступ до ЄС – вийшов на фінішну пряму. Разом із Європейською комісією ми розпочали обговорення останнього у графіку Кластера щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості», – зазначив урядовець.

Він наголосив, що саме цей кластер охоплює найбільш чутливі теми у діалозі з Євросоюзом. Зокрема, мова йде про аграрну політику: підтримку фермерів, розвиток сільських територій, а також системи контролю та адміністрування.

☝️ «За технічними питаннями криється багато політики, яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі. Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими. У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою», – підкреслив Качка.

Раніше уряд повідомляв, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери до кінця року. Водночас остаточне рішення залежить від узгодженого голосування всіх 27 країн-членів ЄС.

Варто нагадати, що Угорщина продовжує блокувати український шлях до Євросоюзу. Однак у Будапешті допустили зміну своєї позиції, якщо Київ здійснить, як зазначили угорські посадовці, «реальні кроки».

👉 Також раніше повідомлялось, що Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321. Це дерегулює сферу мобільного зв’язку та пришвидшує будівництво мереж по всій країні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Сіверськодонецька громада продовжує надавати допомогу на лікування

ЛУГАНЩИНА

Трамп пригрозив ХАМАСу: останнє попередження

ПОЛІТИКА

Фестиваль «Жива культура» об’єднав громади: участь взяла й Луганщина

ЛУГАНЩИНА

Фейк: Українських військових ховатимуть «по-нацистськи»

СТОПФЕЙК

В будівлю Кабміну росіяни цілеспрямовано били крилатою ракетою

ВАЖЛИВО

Лідери ЄС відвідають США для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф: понад 100 БпЛА знищено українськими силами ППО

ВІЙНА

Дефіцит в українських аптеках: один з найпопулярніших препаратів зник з продажу, що сталося і коли чекати повернення

ПОДІЇ

Радіаційна «тривога» у Кропивницькому вночі 7 вересня

ПОДІЇ

Юрист по земельним питанням Київ — професійна допомога у сфері земельного права

СУСПІЛЬСТВО

Видобуток нафти зросте з жовтня: рішення ОПЕК+

ВАЖЛИВО

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

ВАЖЛИВО

Як житимуть українські школи в новому навчальному році

ОСВІТА

Луганська область спрямувала понад 67 млн грн на потреби Сил оборони у вересні

ЛУГАНЩИНА

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"