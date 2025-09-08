Україна завершує скринінг законодавства для вступу в ЄС

Україна вийшла на завершальний етап скринінгу на відповідність нормам Європейського Союзу. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook.

📢 «Скринінг – базова складова переговорів про вступ до ЄС – вийшов на фінішну пряму. Разом із Європейською комісією ми розпочали обговорення останнього у графіку Кластера щодо ресурсів, сільського господарства та політики згуртованості», – зазначив урядовець.

Він наголосив, що саме цей кластер охоплює найбільш чутливі теми у діалозі з Євросоюзом. Зокрема, мова йде про аграрну політику: підтримку фермерів, розвиток сільських територій, а також системи контролю та адміністрування.

☝️ «За технічними питаннями криється багато політики, яку ми за останні роки дуже добре відчули на собі. Вразливість українських і європейських фермерів робить аграрні питання найбільш політично чутливими. У цій частині переговорів особливо потрібне залучення усіх стейкхолдерів і взаєморозуміння всіх між собою», – підкреслив Качка.

Раніше уряд повідомляв, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери до кінця року. Водночас остаточне рішення залежить від узгодженого голосування всіх 27 країн-членів ЄС.

Варто нагадати, що Угорщина продовжує блокувати український шлях до Євросоюзу. Однак у Будапешті допустили зміну своєї позиції, якщо Київ здійснить, як зазначили угорські посадовці, «реальні кроки».

👉 Також раніше повідомлялось, що Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон №4321. Це дерегулює сферу мобільного зв’язку та пришвидшує будівництво мереж по всій країні.