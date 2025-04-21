Понеділок, 21 Квітня, 2025
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У Вишнівці Тернопільської області знайшли покинуту дитину

Денис Молотов
Денис Молотов
У Вишнівці Тернопільської області знайшли покинуту дитину

У селі Вишнівці Тернопільської області поблизу лікарні виявили покинутого новонародженого хлопчика. За попередніми даними, загрози для життя дитини немає. Про це повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крет, уточнивши, що на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Дитину знайшли вранці 20 квітня, за кілька метрів від закинутого магазину.

📢 «Під час первинного огляду медики встановили, що немовля має ознаки переохолодження. Його доправили до обласної дитячої лікарні, де наразі дитина перебуває в реанімації. За попередньою інформацією, стан дитини стабільний і загрози життю немає», — зазначив Крет.

Поліція активно працює над встановленням особи матері немовляти. Правоохоронці переглядають записи з камер відеоспостереження та проводять бесіди з місцевими мешканцями села.

На цей час поліція не класифікує подію за жодною статтею, оскільки не з’ясовано причини, чому жінка залишила дитину в такому стані. Невідомо також, чи була вона усвідомлена у своїх діях.

☝️ Водночас на Вінниччині нещодавно знайшли трирічного Остапа Майданюка з Могилів-Подільського району, якого всю ніч від переохолодження рятував собака.

❗ У Варшаві, на жаль, виявили мертвою 15-річну українку Маргариту Шрайбер, яка зникла ще 10 січня, на шляху до школи.

📌 Раніше також повідомлялось, що в Карпатах прикордонники разом із рятувальниками ДСНС провели успішну пошуково-рятувальну операцію — врятовано двох чоловіків, які намагались втекти з України та здійснити нелегальний перетин кордону з Румунією.

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