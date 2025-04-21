У Вишнівці Тернопільської області знайшли покинуту дитину

У селі Вишнівці Тернопільської області поблизу лікарні виявили покинутого новонародженого хлопчика. За попередніми даними, загрози для життя дитини немає. Про це повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крет, уточнивши, що на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група.

Дитину знайшли вранці 20 квітня, за кілька метрів від закинутого магазину.

📢 «Під час первинного огляду медики встановили, що немовля має ознаки переохолодження. Його доправили до обласної дитячої лікарні, де наразі дитина перебуває в реанімації. За попередньою інформацією, стан дитини стабільний і загрози життю немає», — зазначив Крет.

Поліція активно працює над встановленням особи матері немовляти. Правоохоронці переглядають записи з камер відеоспостереження та проводять бесіди з місцевими мешканцями села.

На цей час поліція не класифікує подію за жодною статтею, оскільки не з’ясовано причини, чому жінка залишила дитину в такому стані. Невідомо також, чи була вона усвідомлена у своїх діях.

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