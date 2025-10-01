У Норвегії біля аеропорту Бреннейсунн помітили невідомий дрон

Увечері 30 вересня у місті Бреннейсунн, що розташоване на півночі Норвегії, поблизу місцевого аеропорту був помічений невідомий дрон. Про інцидент повідомив норвезький суспільний мовник NRK.

За інформацією журналістів, працівники диспетчерської вежі першими зафіксували політ безпілотника над територією. Вони одразу викликали поліцію, а роботу аеропорту довелося тимчасово призупинити. Один із рейсових літаків перенаправили до іншого пункту призначення.

Поліцейські розпочали пошукову операцію, проте вона не дала результатів.

📢 «Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов’язаного з цим дроном. Тому після пошуків ми завершили роботу на місці», – сказав представник поліцейського округу Нурланн Мортен Серенсен у коментарі NRK.

Речниця аеропорту Avinor Кароліне Персен уточнила, що останній літак приземлився за розкладом, однак після цього повітряні ворота міста закрили на ніч. Вранці 1 жовтня аеропорт відновив роботу у звичайному режимі.

☝️ Цей інцидент став уже не першим за останні дні.

Напередодні у Норвегії дрон помітили над газовим родовищем у Північному морі.

Міжнародний аеропорт у Данії тимчасово закрили в ніч на 25 вересня через наявність безпілотників у повітряному просторі.

Міністерство оборони Данії офіційно підтвердило, що в ніч на 26 вересня над низкою військових об’єктів країни зафіксували невідомі дрони.

На півночі Німеччини, у Шлезвіг-Гольштейн, зафіксовано проліт кількох невідомих дронів. Інцидент стався в ніч на п’ятницю, 26 вересня, і одразу викликав занепокоєння серед сил безпеки

А 27 вересня безпілотники були зафіксовані на норвезькій авіабазі Ерланд, де розташовані винищувачі F-35, а також на території одного з аеропортів у Нідерландах.

Питання безпеки польотів і захисту стратегічних об’єктів у регіоні знову опинилося у центрі уваги норвезької влади.