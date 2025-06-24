Вівторок, 24 Червня, 2025
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У Китаї засудили до страти ексчиновника за хабар

Денис Молотов
Денис Молотов
У Китаї засудили до страти ексчиновника за хабар

У Китаї до смертної кари з дворічним відтермінуванням засуджено 66-річного Лю Юецзіня, колишнього високопосадовця Міністерства громадської безпеки (МГБ). Відповідний вирок було винесено в понеділок, 23 червня, і оприлюднено виданням China Daily.

Як повідомляється, Лю Юецзінь розпочав кар’єру в органах внутрішніх справ ще у 1974 році. Відтоді пройшов довгий шлях до глави Бюро з контролю за наркотиками. Ця посада вважається рівнозначною статусу заступника міністра.

Крім того, Лю мав вагомий політичний вплив: він був делегатом 13-го з’їзду Народної політичної консультативної ради КНР, що є найвищим консультативним органом країни, участь у якому свідчить про визнання на державному рівні.

📢 «Він зловживав службовим становищем у період з 1992 по 2020 рік, використовуючи свій вплив для сприяння іншим особам, установам і компаніям у вирішенні комерційних питань, доступу до державного фінансування та ведення бізнесу», – зазначається у повідомленні суду.

За даними слідства, загальна сума хабарів, отриманих Лю, склала понад 121 мільйон юанів, що еквівалентно приблизно 16,83 мільйона доларів США. Така сума, за китайським законодавством, вважається надзвичайно великою. Вказано, що це створює тяжкі наслідки для держави і народу. Зазвичай, такі злочини в КНР тягнуть за собою смертну кару.

У березні 2024 року Лю було виключено з лав Комуністичної партії Китаю. Після чого, проти нього порушили кримінальну справу за корупцію.

☝️ Суд вирішив відтермінувати виконання смертного вироку на два роки, що є традиційною практикою для випадків, коли обвинувачений співпрацює зі слідством. Лю допоміг повернути всі незаконно здобуті кошти, які були конфісковані на користь держави.

Окрім цього, суд постановив довічно позбавити колишнього посадовця політичних прав, що означає повну втрату можливості обіймати будь-які державні або консультативні посади в майбутньому.

📌 Нагадаємо, у Китаї зберігається одна з найжорсткіших антикорупційних політик у світі. Так, у березні цього року було страчено чотирьох громадян Канади за злочини, пов’язані з наркотиками, а раніше – двох китайців, відповідальних за напади з численними жертвами у листопаді 2024 року.

☝️ Також повідомлялось, що міністр закордонних справ КНР Ван Ї провів телефонні переговори зі своїми колегами з Ірану та Ізраїлю, під час яких офіційно заявив про підтримку Тегерана у збройному конфлікті

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