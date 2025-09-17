У кабінеті Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження після виявлення у кабінеті міського голови Львова Андрія Садового прослуховувального пристрою. Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на офіційний коментар СБУ.

У спецслужбі зазначили, що справа відкрита за фактом виявлення у службовому приміщенні «стороннього технічного засобу». Наразі правоохоронці проводять у будівлі львівської мерії слідчо-оперативні заходи. Вилучений пристрій направлять на проведення експертних досліджень, аби з’ясувати всі обставини його встановлення та призначення.

Розслідування здійснюється за статтею, що передбачає відповідальність за незаконне використання спеціальних технічних засобів збору інформації.

Раніше у середу, 17 вересня, міський голова Львова Андрій Садовий особисто повідомив, що у його кабінеті було виявлено прослуховувальний пристрій. За словами мера, «у зарядний блок радіотелефону припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон».

Зазначено, що йдеться про грубе втручання у робочий простір та можливе порушення безпеки посадової особи. Наразі правоохоронні органи встановлюють, хто міг встановити обладнання та з якою метою.

