Трамп планує створити «Золотий флот» — нове покоління бойових кораблів

Президент США Дональд Трамп має намір запустити масштабну оборонну програму зі створення нового покоління військових кораблів, призначених для протистояння Китаю та іншим потенційним загрозам. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на нинішніх і колишніх американських посадовців.

📢 За даними джерел, йдеться про кораблі водотоннажністю до 20 тисяч тонн, оснащені гіперзвуковими ракетами та дронами-супутниками, які мають значно перевищувати за потужністю сучасні есмінці й крейсери.

Проєкт отримав неофіційну назву «Золотий флот», що перегукується з іншими ініціативами Трампа, такими як система протиракетної оборони «Золотий купол» і програма «Золота картка» для іммігрантів.

Наразі у складі ВМС США перебуває близько 290 кораблів, серед яких есмінці, крейсери, авіаносці, підводні човни та десантні судна. Окрім того, триває розробка нового класу фрегатів.

☝️ Експерти не дійшли згоди, чи дійсно США потребують більших кораблів для стримування Китаю. Проте вони погоджуються, що ракети великої дальності залишаються ключовим елементом для збереження американської переваги в Тихому океані.

У матеріалі зазначається, що Китай активно нарощує свій військово-морський флот, модернізуючи наявні судна та вводячи до строю нові. Американські військові при цьому наголошують, що для ефективного протидії Пекіну США необхідно мати системи, здатні проривати багаторівневу протиповітряну оборону Китаю.

📌 Нагадаємо, за кількістю бойових кораблів Китай уже випередив США. Проте, за сумарним тоннажем американський флот, як і раніше, залишається найпотужнішим у світі.

👉 Також Дональд Трамп не відкинув можливість зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином під час свого турне країнами Азії.