Стубб назвав можливе місце зустрічі Зеленського з путіним

Денис Молотов
Наступною потенційною нагодою для прямих переговорів між шостим президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором владіміром путіним може стати саміт G20, який наприкінці листопада відбудеться у Південно-Африканській Республіці (ПАР), в Йоганнесбурзі. Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, повідомляє MTV Uutiset у понеділок, 3 листопада.

📢 «Хоча наразі немає ознак швидкого припинення вогню чи перемир’я, робота за лаштунками триватиме», — наголосив Стубб.

За його словами, минулого тижня він обговорював ситуацію в Україні з президентами Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим і Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим. Лідери цих держав планують зустріч із президентом США Дональдом Трампом у четвер, після чого президент Казахстану проведе переговори з диктатором путіним у москві.

Стубб підкреслив, що позиція Фінляндії щодо війни росії проти України залишається незмінною: необхідно продовжувати військовий і економічний тиск на москву, аби змусити кремлівського диктатора погодитися на діалог та усістись за стіл переговорів.

На думку президента Фінляндії, найближча можлива нагода для цієї події може виникнути наприкінці цього місяця в Південній Африці.

📢 «Якщо протягом наступних двох-трьох тижнів ситуація розвиватиметься так, як очікується, то, можливо, місцем зустрічі путіна і Зеленського стане саміт G20 в Йоганнесбурзі», — сказав Стубб.

Водночас він зазначив, що зустріч президента США Дональда Трампа і російського владіміра путіна до проведення саміту малоймовірна. Раніше заплановані переговори у Будапешті були скасовані.

☝️ Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що кілька держав пропонували організувати зустріч на найвищому рівні між ним і путіним. Українська сторона готова до такого діалогу будь-де, окрім російської столиці.

👉 Також нагадаємо, що Президент Сербії Александар Вучич заявив, що пропонує Європейському Союзу купувати сербські боєприпаси. Він також не заперечує, якщо вони згодом будуть передані Україні.

