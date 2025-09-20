Субота, 20 Вересня, 2025
Стався витік хлору на Рівненщині – ДСНС України

У селищі Гоща на Рівненщині зафіксовано витік хлору з балона в одному з приватних господарств. Подія сталася 19 вересня о 16:15, коли рятувальники отримали повідомлення про небезпечний інцидент на вулиці Івана Франка. Про небезпечну подію поінформувала пресслужба ДСНС у суботу, 20 вересня.

На місце оперативно виїхали бійці ДСНС та спеціалізований автомобіль радіаційної і хімічної розвідки.

📢 «По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час проведення робіт господарем із металевим балоном об’ємом 50 літрів, заповненим хлором, стався витік небезпечної речовини», – йдеться у повідомленні ДСНС.

За допомогою приладів хімічної розвідки було проведено заміри концентрації парів хлору у повітрі, де зафіксували перевищення допустимого рівня. Небезпечну територію одразу огородили та обмежили доступ сторонніх.

📢 «До медиків звернулися власник та двоє сусідів, які перебували поруч із балоном до приїзду рятувальників. Їхній стан здоров’я виявився задовільним, від госпіталізації вони відмовилися», – уточнили у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо подальшої утилізації небезпечної речовини.

☝️ Раніше повідомлялося про масове отруєння хлором у басейні Варшави, де евакуювали 60 людей, а 21 особу доставили до лікарень для обстеження.

👉 Також нагадаємо, що у Волинській області стався надзвичайний інцидент: житловий будинок у селі Копилля було повністю зруйновано внаслідок падіння авіаційного боєприпасу.

