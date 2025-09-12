П’ятниця, 12 Вересня, 2025
Ракета з винищувача впала на будинок у Волинській області

Денис Молотов
У Волинській області стався надзвичайний інцидент: житловий будинок у селі Копилля було повністю зруйновано внаслідок падіння авіаційного боєприпасу. Про подію повідомила телерадіокомпанія Аверс, посилаючись на власні джерела.

За інформацією журналістів, інцидент стався вдень у четвер, 11 вересня. Над населеним пунктом низько пролетів винищувач, після чого з нього нібито впала ракета, яка влучила прямо в житлову будівлю. Після цього літак розвернувся у напрямку Білорусі.

Співрозмовники медіа уточнили, що у зруйнованому будинку мешкали батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, у момент падіння боєприпасу в оселі нікого не було, тому жертв вдалося уникнути.

Спікер територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович підтвердила факт події. За її словами, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом падіння авіаційного боєприпасу. На місце виїхала група правоохоронців, які вже працюють над з’ясуванням усіх обставин.

Наразі триває досудове розслідування за статтею «Порушення правил польотів або підготовки до них» (ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України). Слідчі встановлюють походження літака та причини інциденту.

☝️ Також нагадаємо, що станом на вечір 10 вересня на території Польщі виявили уламки 15 російських безпілотників (БпЛА).

