Вівторок, 3 Вересня, 2024
27.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСПОРТЩе 2 медалі виборола Україна на Паралімпійських іграх у Парижі
СПОРТ

Ще 2 медалі виборола Україна на Паралімпійських іграх у Парижі

Денис Молотов
Денис Молотов
Ще 2 медалі виборола Україна на Паралімпійських іграх у Парижі

На Паралімпійських іграх у Парижі відбувся фінальний заплив на 100 метрів на спині серед спортсменів категорії S7, де українські плавці знову продемонстрували високий рівень, завоювавши подвійний подіум. Юрій Шенгур здобув золоту медаль, а Андрій Трусов – срібну. Про це повідомляє видання «Чемпіон» у вівторок, 3 вересня.

У фіналі на цій дистанції змагалися три українські спортсмени: Юрій Шенгур, Андрій Трусов та Євген Богодайко. Шенгур став чемпіоном, здобувши свою першу золоту медаль на Паралімпійських іграх, тоді як Трусов поповнив свою колекцію дев’ятою медаллю на міжнародних параспортивних змаганнях. Третє місце дісталося італійському плавцю Федеріко Бічеллі, а Євген Богодайко фінішував шостим. Варто зазначити, що раніше на цих Іграх Богодайко вже здобув дві бронзові медалі.

Ці успіхи додали до скарбнички збірної України ще дві медалі, піднявши загальну кількість нагород до 38-ми. Зокрема, українська команда має вже:

  • 🥇6 золотих медалей;
  • 🥈13 срібних медалей;
  • 🥉19 бронзових медалей.

Внесок плавців є особливо значущим, адже саме вони принесли команді 25 із цих 38-ми нагород.

2 вересня у Парижі завершився п’ятий день Паралімпійських ігор-2024, протягом якого українська збірна здобула вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзові. Таким чином, за загальною кількістю медалей Україна посідає п’яте місце, а за кількістю золотих нагород – десяте.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Денис Остапченко став переможцем запливу на 50 метрів на спині (клас S3), показавши результат 45.16 секунди. Українець здобув четверту золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Парижі.

Попередня стаття
Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 118 атак, найактивніше діє на Курахівському напрямку
Наступна стаття
Удар по Полтаві: 51 людина загинула, 271 поранено. Тривають пошукові роботи
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Удар по Полтаві: 51 людина загинула, 271 поранено. Тривають пошукові роботи

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: ворог здійснив 118 атак, найактивніше діє на Курахівському напрямку

ПОДІЇ

Наглядова рада Укренерго підтвердила звільнення Кудрицького

ПОДІЇ

Фейк: Головнокомандувач ЗСУ визнав «провал у Курську» – Росія перекинула туди 230 тисяч солдатів

СТОПФЕЙК

Рада, поки що, не підтримала законопроєкт підвищення податків

ВАЖЛИВО

Удару балістичними ракетами по Полтаві: багато загиблих та поранених

ВАЖЛИВО

На тлі новин з Китаю впали світові ціни на нафту – ЗМІ

ЕКОНОМІКА

Рада звернулась до країн G7 із закликом дозволити бити західною зброєю по російським військовим обʼєктам

ПОДІЇ

10 років за ґратами загрожує колаборантам у чотирьох районах Луганщини

КРИМІНАЛ

Погіршення якості повітря Києва та поширення неприємного запаху

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ