Ще 2 медалі виборола Україна на Паралімпійських іграх у Парижі

На Паралімпійських іграх у Парижі відбувся фінальний заплив на 100 метрів на спині серед спортсменів категорії S7, де українські плавці знову продемонстрували високий рівень, завоювавши подвійний подіум. Юрій Шенгур здобув золоту медаль, а Андрій Трусов – срібну. Про це повідомляє видання «Чемпіон» у вівторок, 3 вересня.

У фіналі на цій дистанції змагалися три українські спортсмени: Юрій Шенгур, Андрій Трусов та Євген Богодайко. Шенгур став чемпіоном, здобувши свою першу золоту медаль на Паралімпійських іграх, тоді як Трусов поповнив свою колекцію дев’ятою медаллю на міжнародних параспортивних змаганнях. Третє місце дісталося італійському плавцю Федеріко Бічеллі, а Євген Богодайко фінішував шостим. Варто зазначити, що раніше на цих Іграх Богодайко вже здобув дві бронзові медалі.

Ці успіхи додали до скарбнички збірної України ще дві медалі, піднявши загальну кількість нагород до 38-ми. Зокрема, українська команда має вже:

🥇6 золотих медалей;

🥈13 срібних медалей;

🥉19 бронзових медалей.

Внесок плавців є особливо значущим, адже саме вони принесли команді 25 із цих 38-ми нагород.

2 вересня у Парижі завершився п’ятий день Паралімпійських ігор-2024, протягом якого українська збірна здобула вісім медалей: дві золоті, дві срібні та чотири бронзові. Таким чином, за загальною кількістю медалей Україна посідає п’яте місце, а за кількістю золотих нагород – десяте.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Денис Остапченко став переможцем запливу на 50 метрів на спині (клас S3), показавши результат 45.16 секунди. Українець здобув четверту золоту медаль для України на Паралімпійських іграх у Парижі.