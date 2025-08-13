Середа, 13 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

СБУ заснувала фірму на росії для спецоперації «Павутина»

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ заснувала фірму на росії для спецоперації «Павутина»

Служба безпеки України (СБУ) у межах спецоперації «Павутина» заснувала прикриту логістичну компанію на території росії – логістичне підприємство в Челябінську. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна», інформує пресслужба відомства.

За його словами, українські агенти орендували офісні та складські приміщення у Челябінську — буквально поряд із місцевим управлінням ФСБ. Для створення правдоподібної легенди закупили п’ять вантажних автомобілів, а найняті водії виконували реальні перевезення, формуючи образ повноцінного бізнесу.

СБУ заснувала фірму на росії для спецоперації «Павутина»Особливий акцент зробили на автономності операції. Для забезпечення безперебійної роботи дронів у польових умовах закупили акумулятори EcoFlow, сонячні панелі та інше обладнання, здатне працювати навіть за температур нижче −40°C.

Під час виконання завдань застосовували безпілотники, споряджені спеціальними зарядами вагою по 800 грамів. Їхня сумарна маса у 1,6 кг забезпечувала акумулятивно-фугасну дію — спочатку заряд пропалював корпус літака, а вибух відбувався вже всередині.

Ця операція стала наочним прикладом високого рівня підготовки українських спецслужб та ретельного стратегічного планування.

📌 Нагадаємо, 1 червня СБУ завдала удару по чотирьох російських військових аеродромах у глибокому тилу рф. У результаті було уражено 41 літак стратегічної авіації, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160.

Також аналітики змогли підтвердити, що пошкоджень зазнали кілька цінних та рідкісних літаків дальньої радіолокаційної розвідки. Один або більше ДРЛО А-50 було знищено на аеродромі Іваново.

Шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що координаційний центр операції «Павутина» розташовувався безпосередньо біля одного з управлінь ФСБ на росії. Він подякував СБУ, особисто Василю Малюку та всім учасникам спецоперації.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення бомбардувальників ворог не зможе тривалий час здійснювати масовані авіаційні атаки по Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський заявив про непохитність у захисті своїх територій

ВАЖЛИВО

Ворог атакував Дніпро та Нікопольський район: є загиблі та поранені

ВАЖЛИВО

ЄС анонсував новий пакет санкцій та додаткову підтримку України

ПОЛІТИКА

В Алясці готують військову базу для переговорів путіна та Трампа

ПОЛІТИКА

Провокацій під час військових навчань рф та білорусі “Захід-2025” виключати не можна – Демченко

ПОДІЇ

Зеленський про переговори Трампа і путіна: нічого про Україну без нас

ВЛАДА

План для зустрічі Трампа і путіна: безпека України і чіткі «червоні лінії»

ПОЛІТИКА

Громади формують стратегії та портфелі проєктів публічних інвестицій

ЛУГАНЩИНА

Атаки БПЛА на рф та Крим: палає військова частина, НПЗ і зупиняються поїзди

ПОДІЇ

Азербайджан надає Україні $2 млн після атак рф

ВАЖЛИВО

Формат співпраці України, Румунії та Молдови отримав назву

ПОЛІТИКА

Сіверськодонецька громада компенсує витрати на лікування тяжкохворих: як отримати допомогу

ЛУГАНЩИНА

Луганський центр народної творчості зміцнює культурні зв’язки з Литвою

ЛУГАНЩИНА

Балістичний удар по Кременчуку: два вибухи та уламки ракет у місті

ВІЙНА

Зеленський анонсував шлях до миру за будь-яких обставин

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"