СБУ заснувала фірму на росії для спецоперації «Павутина»

Служба безпеки України (СБУ) у межах спецоперації «Павутина» заснувала прикриту логістичну компанію на території росії – логістичне підприємство в Челябінську. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна», інформує пресслужба відомства.

За його словами, українські агенти орендували офісні та складські приміщення у Челябінську — буквально поряд із місцевим управлінням ФСБ. Для створення правдоподібної легенди закупили п’ять вантажних автомобілів, а найняті водії виконували реальні перевезення, формуючи образ повноцінного бізнесу.

Особливий акцент зробили на автономності операції. Для забезпечення безперебійної роботи дронів у польових умовах закупили акумулятори EcoFlow, сонячні панелі та інше обладнання, здатне працювати навіть за температур нижче −40°C.

Під час виконання завдань застосовували безпілотники, споряджені спеціальними зарядами вагою по 800 грамів. Їхня сумарна маса у 1,6 кг забезпечувала акумулятивно-фугасну дію — спочатку заряд пропалював корпус літака, а вибух відбувався вже всередині.

Ця операція стала наочним прикладом високого рівня підготовки українських спецслужб та ретельного стратегічного планування.

📌 Нагадаємо, 1 червня СБУ завдала удару по чотирьох російських військових аеродромах у глибокому тилу рф. У результаті було уражено 41 літак стратегічної авіації, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 та Ту-160.

Також аналітики змогли підтвердити, що пошкоджень зазнали кілька цінних та рідкісних літаків дальньої радіолокаційної розвідки. Один або більше ДРЛО А-50 було знищено на аеродромі Іваново.

Шостий президент України Володимир Зеленський підкреслив, що координаційний центр операції «Павутина» розташовувався безпосередньо біля одного з управлінь ФСБ на росії. Він подякував СБУ, особисто Василю Малюку та всім учасникам спецоперації.

Пізніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що після знищення бомбардувальників ворог не зможе тривалий час здійснювати масовані авіаційні атаки по Україні.