Росіяни, ймовірно, розчленували українського полоненого – омбудсмен

Омбудсмен Дмитро Лубінець екстрено звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та українських правоохоронних органів після того, як в інтернеті з’явилося фото вбитого, ймовірно українського, полоненого. Про це було повідомлено на його Телеграм-каналі в суботу, 3 серпня.

На фото, ймовірно, знято останки українського бійця, якому російські війська відрізали голову, руки та ноги. ФОТО 18+

📢 «У мережі з’явилося фото, мабуть, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна зазнавати фізичного каліцтва, насильства чи вбивства», – написав він.

Лубінець додав, що терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку країни-терориста, а також до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Омбудсмен також висловив думку, що, розповсюджуючи подібні фото та відео в соціальних мережах та здійснюючи такі дії, Росія прагне залякати українців – як цивільних, так і військових.

📢 «Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій рф!», – додав омбудсмен.

👉Нагадаємо, що 10 липня Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що поблизу Роботине в Запорізькій області російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених.

📌 Також раніше повідомлялось, що до України повернули ще 250 тіл полеглих Захисників. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.