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Росіяни, ймовірно, розчленували українського полоненого – омбудсмен

Денис Молотов
Денис Молотов
Омбудсмен України Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець екстрено звернувся до ООН та Червоного Хреста

Омбудсмен Дмитро Лубінець екстрено звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста, ООН та українських правоохоронних органів після того, як в інтернеті з’явилося фото вбитого, ймовірно українського, полоненого. Про це було повідомлено на його Телеграм-каналі в суботу, 3 серпня.

На фото, ймовірно, знято останки українського бійця, якому російські війська відрізали голову, руки та ноги. ФОТО 18+

📢 «У мережі з’явилося фото, мабуть, із тілом українського полоненого, якому росіяни відрізали голову та кінцівки. Це не просто порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, це поведінка нелюдів! Зазначу, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, жодного військовополоненого не можна зазнавати фізичного каліцтва, насильства чи вбивства», – написав він.

Лубінець додав, що терміново звернувся до МКЧХ та ООН, щоб вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку країни-терориста, а також до українських правоохоронних органів, щоб вони перевірили особу вбитого полоненого та факт цього злочину.

Омбудсмен також висловив думку, що, розповсюджуючи подібні фото та відео в соціальних мережах та здійснюючи такі дії, Росія прагне залякати українців – як цивільних, так і військових.

📢 «Нагадаю, що військовополонені перебувають у руках ворожої держави, і саме вона відповідає за поводження з ними! Тобто відповідальність за вбивство та каліцтво лежить не тільки на російських солдатах, але на самій рф!», – додав омбудсмен.

👉Нагадаємо, що 10 липня Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що поблизу Роботине в Запорізькій області російські окупанти розстріляли ще двох українських військовополонених.

📌 Також раніше повідомлялось, що до України повернули ще 250 тіл полеглих Захисників. Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ, де представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Росіяни, ймовірно, розчленували українського полоненого
Ймовірно, останки українського полоненого бійця
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