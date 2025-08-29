П’ятниця, 29 Серпня, 2025
росія відмовилася від планів повного контролю над областями України – МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив про зміну позиції росії у війні проти України. За його словами, москва вже не наполягає на повному контролі над чотирма областями, а зосередилася на утриманні фронту в Запорізькій області та контролі близько 25–30% території Донеччини. Про це 28 серпня написало видання tgrthaber.com.

📢 «Останні місяці відзначилися важливими політичними зрушеннями з боку росії щодо війни в Україні. На третьому раунді переговорів у Стамбулі сторони вперше визначили конкретні позиції для обговорення. Вони продовжували розглядатися на зустрічах, зокрема в Алясці. Саме тоді з’явилися сигнали про можливе завершення конфлікту», — сказав Фідан.

Міністр підкреслив, що згода москви закріпити умови через механізм безпеки є ключовим кроком.

📢 «Той факт, що москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною», — зазначив він.

☝️ За словами Фідана, стратегічна втрата територій, що залишаються під контролем України в Донецькій області, ускладнює оборону решти регіону. Водночас міжнародні гарантії можуть стабілізувати ситуацію та сприяти продовженню діалогу.

Міністр також акцентував увагу на важливості міжнародних домовленостей щодо гарантій безпеки України.

☝️ Нагадаємо, наприкінці серпня у Білому домі відбулася стратегічна зустріч за участю шостого президента України та лідерів США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також представників Єврокомісії й НАТО. Там обговорювали гарантії безпеки для України.

Дональд Трамп підтвердив готовність США долучитися до таких гарантій, проте наголосив на потребі більшої участі європейських союзників. Він також виключив можливість відправки американських військових до України.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала альтернативний формат колективної допомоги Україні. Її план не передбачає вступу до НАТО, але має посилити безпеку держави в умовах триваючої агресії.

👉 Також повідомлялось, президент США Дональд Трамп, за даними The Atlantic, дедалі частіше висловлює невдоволення умовами, які висувають Володимир Зеленський та європейські лідери для досягнення миру

