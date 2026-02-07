рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч

російські воєнні злочинці у ніч на 7 лютого здійснили масштабну комбіновану атаку України, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару із використанням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.
📊 За даними радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано:
- 🚀 2 ракети “Циркон” (район пуску – ТОТ АР Крим);
- 🚀 21 крилату ракету Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);
- 🚀 16 крилатих ракет “Калібр” (район пуску – акваторія Чорного моря);
- 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.
Безпілотники запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Гвардійське (ТОТ АР Крим), а також з Донецька (ТОТ України).
☝️ Близько 250 дронів становили саме “шахеди”.
❗️ Основні напрямки удару:
Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.
🛡️ Відбиття повітряного нападу
Повітряний удар відбивали:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ;
- підрозділи безпілотних систем (СБС);
- мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.
💥 Станом на 10:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 406 цілей, зокрема:
- 🚀 14 крилатих ракет Х-101;
- 🚀 10 крилатих ракет “Калібр”;
- 382 ворожі БпЛА різних типів.
📍 Зафіксовано влучання:
- 13 ракет;
- 21 ударного БпЛА
на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.
Як повідомлялося раніше, Повітряні сили інформували про дрони та ракети в небі над Україною. Вибухи лунали у Вінниці, Бурштині Івано-Франківської області, а також у Рівному.
👉 Також було повідомлено, що у Київській області після ранкової російської атаки 7 лютого спалахнула масштабна пожежа.