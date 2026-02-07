Субота, 7 Лютого, 2026
рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч

Денис Молотов
рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч 00
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

російські воєнні злочинці у ніч на 7 лютого здійснили масштабну комбіновану атаку України, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару із використанням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.

📊 За даними радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано:
  • 🚀 2 ракети “Циркон” (район пуску – ТОТ АР Крим);
  • 🚀 21 крилату ракету Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);
  • 🚀 16 крилатих ракет “Калібр” (район пуску – акваторія Чорного моря);
  •  408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.

Безпілотники запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Гвардійське (ТОТ АР Крим), а також з Донецька (ТОТ України).
☝️ Близько 250 дронів становили саме “шахеди”.

❗️ Основні напрямки удару:
Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.

🛡️ Відбиття повітряного нападу

Повітряний удар відбивали:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ;
  • підрозділи безпілотних систем (СБС);
  • мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.
рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч
Повітряні Сили ЗСУ / 07.02.2026

💥 Станом на 10:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 406 цілей, зокрема:

  • 🚀 14 крилатих ракет Х-101;
  • 🚀 10 крилатих ракет “Калібр”;
  • 382 ворожі БпЛА різних типів.
📍 Зафіксовано влучання:
  • 13 ракет;
  • 21 ударного БпЛА
    на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Як повідомлялося раніше, Повітряні сили інформували про дрони та ракети в небі над Україною. Вибухи лунали у Вінниці, Бурштині Івано-Франківської області, а також у Рівному.

рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч 01
Фото ілюстративне: ППО радар | Напрямок ракет | Напрямок шахедів / t.me/mon1tor_ua

👉 Також було повідомлено, що у Київській області після ранкової російської атаки 7 лютого спалахнула масштабна пожежа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

