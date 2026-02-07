рф здійснила одну з наймасовіших атак: 447 повітряних цілей за ніч

російські воєнні злочинці у ніч на 7 лютого здійснили масштабну комбіновану атаку України, застосувавши 447 засобів повітряного нападу. Удар був спрямований по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару із використанням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування.

📊 За даними радіотехнічних військ Повітряних сил ЗСУ, зафіксовано:

🚀 2 ракети “Циркон” (район пуску – ТОТ АР Крим);

(район пуску – ТОТ АР Крим); 🚀 21 крилату ракету Х-101 (район пуску – акваторія Каспійського моря);

(район пуску – акваторія Каспійського моря); 🚀 16 крилатих ракет “Калібр” (район пуску – акваторія Чорного моря);

(район пуску – акваторія Чорного моря); 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та інших типів.

Безпілотники запускали з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф), Гвардійське (ТОТ АР Крим), а також з Донецька (ТОТ України).

☝️ Близько 250 дронів становили саме “шахеди”.

❗️ Основні напрямки удару:

Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.

🛡️ Відбиття повітряного нападу

Повітряний удар відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

підрозділи безпілотних систем (СБС);

мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

💥 Станом на 10:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 406 цілей, зокрема:

🚀 14 крилатих ракет Х-101 ;

; 🚀 10 крилатих ракет “Калібр” ;

; 382 ворожі БпЛА різних типів.

📍 Зафіксовано влучання:

13 ракет ;

; 21 ударного БпЛА

на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Як повідомлялося раніше, Повітряні сили інформували про дрони та ракети в небі над Україною. Вибухи лунали у Вінниці, Бурштині Івано-Франківської області, а також у Рівному.

👉 Також було повідомлено, що у Київській області після ранкової російської атаки 7 лютого спалахнула масштабна пожежа.