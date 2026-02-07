БпЛА рф вдарили по Київщині: палали склади Roshen – ЗМІ

У Київській області після ранкової російської атаки 7 лютого спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України у своєму Telegram-каналі та у Facebook.

📢 «Київщина: внаслідок нічної російської атаки БПЛА у місті Яготин Бориспільського району виникла пожежа на території складського комплексу», — зазначили рятувальники.

☝️ За інформацією ДСНС, займання виникло після удару ударних безпілотників, які рф застосувала під час масованої повітряної атаки. На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, тривала ліквідація наслідків обстрілу.

🏭 Ймовірна ціль удару

У соціальних мережах поширюється інформація, що пошкоджені склади можуть належати компанії «Roshen». У Яготині дійсно розташований її логістичний центр.

Цю ж інформацію публічно підтвердив народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, заявивши, що йдеться саме про склади «Roshen». Офіційного підтвердження від компанії наразі немає.

Як повідомлялося раніше, Повітряні сили ЗСУ інформували про перебування дронів і ракет у повітряному просторі України. У ході атаки вибухи пролунали також у:

Вінниці;

Бурштині Івано-Франківської області;

Рівному.

Перед цим російські війська підняли в повітря стратегічну авіацію, після чого було зафіксовано пуски ракет.

☝️ Інформація про масштаби руйнувань та можливі наслідки пожежі на Київщині уточнюється. Рятувальні служби продовжують роботу на місці події.

📌 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 153 бойових зіткнення. росіяни застосували 7 ракет, 87 авіаційних ударів, скинувши 247 керованих авіабомб.