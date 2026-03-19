рф планує мобілізувати 409 тисяч військових – Сирський

На росії у 2026 році планують залучити до війська ще 409 тисяч осіб у межах процесу мобілізації, продовжуючи підготовку до подальшої агресії проти України. Про це 19 березня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.
📢 «Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони», – зазначив він.
За словами Сирського, із покращенням погодних умов на фронті фіксується зростання активності російських військ, що є додатковим фактором ризику в умовах, коли мобілізація рф триває та нарощується.
У межах наради головнокомандувач заслухав доповіді командирів підрозділів, керівництва Держспецтрансслужби, а також представників обласних військових адміністрацій.
📢 «Є проблемні питання – визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів», – наголосив він.
Українське військове керівництво акцентує, що мобілізація на росії та активізація противника вимагають оперативного посилення оборонних рубежів і технічного забезпечення позицій.
