рф планує мобілізувати 409 тисяч військових – Сирський

Денис Молотов
рф планує мобілізувати 409 тисяч військових - Сирський
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

На росії у 2026 році планують залучити до війська ще 409 тисяч осіб у межах процесу мобілізації, продовжуючи підготовку до подальшої агресії проти України. Про це 19 березня повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у Facebook.

📢 «Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань – посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони», – зазначив він.

За словами Сирського, із покращенням погодних умов на фронті фіксується зростання активності російських військ, що є додатковим фактором ризику в умовах, коли мобілізація рф триває та нарощується.

У межах наради головнокомандувач заслухав доповіді командирів підрозділів, керівництва Держспецтрансслужби, а також представників обласних військових адміністрацій.

📢 «Є проблемні питання – визначили конкретні рішення і терміни їх виконання. Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів», – наголосив він.

Українське військове керівництво акцентує, що мобілізація на росії та активізація противника вимагають оперативного посилення оборонних рубежів і технічного забезпечення позицій.

  • 📌 Раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявляв, що українським захисникам вдалося зірвати стратегічну наступальну операцію російських військ, яка планувалася на березень.
  • 📌 Україна та Іспанія підписали важливі оборонні угоди. Під час офіційного візиту до Мадрида шостий президент України Володимир Зеленський досяг нових домовленостей у сфері оборони та технологічного співробітництва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Засуджено ґвалтівника, який за $100 купив 5-річну дитину

КРИМІНАЛ

США видали ліцензію на продаж російської нафти – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Країни Перської затоки вже втратили понад $15 млрд через війну

ПОЛІТИКА

Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

ЛУГАНЩИНА

Україна виконала 84% угоди про асоціацію з ЄС

ВАЖЛИВО

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови “Басідж”

ПОДІЇ

ЄС ввів санкції проти дев’ятьох відповідальних за Бучанську різанину – у списку російський генерал

ПОДІЇ

Генштаб повідомив про серію ударів по інфраструктурі армії рф

ВАЖЛИВО

Засуджено жінку, яка задушила свого 5-річного сина

КРИМІНАЛ

Інвалідні візки в Україні: як обрати оптимальну модель для щоденного використання

СУСПІЛЬСТВО

Куба відновила електропостачання після масштабного блекауту

ПОДІЇ

Макрон про відновлення «Дружби» і надання Україні 90 млрд євро

ВЛАДА

Український аналог ATACMS – яка вона, нова балістична ракета FP-7

ПОДІЇ

Уряд схвалив виплату 1500 грн для майже 13 млн українців

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 215 боїв, ворог запустив понад 2,8 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА
