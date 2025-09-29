путін на росії оголосив черговий призов тисяч росін до армії

Диктатор на росії владімір путін підписав указ про черговий призов на військову службу, який відбудеться у жовтні-грудні 2025 року. Згідно з документом, оприлюдненим 29 вересня на офіційному порталі правової інформації рф, до війська планують відправити 135 тисяч росіянського народонаселення. Про це також повідомляє Телеграм-видання «ASTRA»

📢 «Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян рф у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб», – зазначено в указі.

У документі також міститься розпорядження про звільнення з лав армії солдатів, матросів, сержантів і старшин, у яких завершився встановлений законом строк служби.

☝️ Цьогоріч весняний призов став найбільшим за останні 14 років – у березні кремль відправив до війська 160 тисяч рашистів.

За останні три роки рф поступово нарощує кількість призовників і водночас збільшила верхню межу віку для призову з 27 до 30 років.

🔻 У перший рік повномасштабної війни проти України росія навесні відправила до армії 134,5 тис. строковиків, а восени – 120 тис. Наступного, 2023 року, весняний набір зріс до 147 тисяч, восени – до 130 тисяч. У 2024 році тенденція збереглася: 150 тисяч навесні та 133 тисячі восени.

Крім того, у рф суттєво підвищили штрафи, пов’язані з мобілізаційними заходами. Неявка за повісткою тепер карається штрафом до 50 тис. рублів. А за відмову у сприянні військкоматам передбачено до 500 тис. рублів штрафу.

☝️ Також нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил рф валерій герасимов надає російському диктатору путіну викривлену картину бойових дій.