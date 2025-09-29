Понеділок, 29 Вересня, 2025
путін на росії оголосив черговий призов тисяч росін до армії

Денис Молотов
Денис Молотов
путін на росії оголосив черговий призов тисяч росін до армії

Диктатор на росії владімір путін підписав указ про черговий призов на військову службу, який відбудеться у жовтні-грудні 2025 року. Згідно з документом, оприлюдненим 29 вересня на офіційному порталі правової інформації рф, до війська планують відправити 135 тисяч росіянського народонаселення. Про це також повідомляє Телеграм-видання «ASTRA»

путін на росії оголосив черговий призов тисяч росін до армії 📢 «Здійснити з 1 жовтня по 31 грудня 2025 року призов на військову службу громадян рф у віці від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі і підлягають призову на військову службу, у кількості 135 тис. осіб», – зазначено в указі.

У документі також міститься розпорядження про звільнення з лав армії солдатів, матросів, сержантів і старшин, у яких завершився встановлений законом строк служби.

☝️ Цьогоріч весняний призов став найбільшим за останні 14 років – у березні кремль відправив до війська 160 тисяч рашистів.

За останні три роки рф поступово нарощує кількість призовників і водночас збільшила верхню межу віку для призову з 27 до 30 років.

🔻 У перший рік повномасштабної війни проти України росія навесні відправила до армії 134,5 тис. строковиків, а восени – 120 тис. Наступного, 2023 року, весняний набір зріс до 147 тисяч, восени – до 130 тисяч. У 2024 році тенденція збереглася: 150 тисяч навесні та 133 тисячі восени.

Крім того, у рф суттєво підвищили штрафи, пов’язані з мобілізаційними заходами. Неявка за повісткою тепер карається штрафом до 50 тис. рублів. А за відмову у сприянні військкоматам передбачено до 500 тис. рублів штрафу.

☝️ Також нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил рф валерій герасимов надає російському диктатору путіну викривлену картину бойових дій.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

