Вівторок, 8 Липня, 2025
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Повінь у Техасі: загинуло понад 100 людей, серед них діти

Денис Молотов
Денис Молотов
Повінь у Техасі: загинуло понад 100 людей, серед них діти

Кількість жертв масштабної стихії, що накрила штат Техас, зросла до 104 людей. Про це 7 липня повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу округу Керр. За уточненими даними, серед загиблих — 56 дорослих та 28 дітей. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісти.

Повінь у Техасі: загинуло понад 100 людей, серед них дітиПовінь у Техасі сталася в ніч на 4 липня, фактично без попередження, що позбавило мешканців можливості вчасно евакуюватися. Особливо тяжкі наслідки зафіксовано у районі дитячого табору, розташованого поблизу річки.

Ситуацію прокоментував сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз. У своїй заяві він наголосив:

📢 «Ми повинні засвоїти урок, щоб встигнути запровадити необхідні зміни до наступної повені».

Повінь у Техасі: загинуло понад 100 людей, серед них дітиОднак Круз зіткнувся з хвилею критики. Йому закидають голосування за законопроєкт, що передбачає скорочення фінансування Федеральної агенції із протидії надзвичайним ситуаціям (FEMA) та Національної метеорологічної служби США.

❗️Політика також розкритикували через особисту поїздку на відпочинок до Греції, яка припала саме на дні найбільшої трагедії. Відповідаючи на обвинувачення, сенатор заявив:

📢 «Не треба влаштовувати політичну боротьбу».

Також він відкинув будь-який зв’язок між ухваленим бюджетом і відсутністю попереджень про негоду.

📍 За початковими повідомленнями, у перші години після стихії йшлося про 13 загиблих і 23 зниклих дітей. Згодом число жертв зросло до 78, а станом на 7 липня — до 104 загиблих.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір особисто відвідати найбільш постраждалі райони.

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