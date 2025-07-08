Повінь у Техасі: загинуло понад 100 людей, серед них діти

Кількість жертв масштабної стихії, що накрила штат Техас, зросла до 104 людей. Про це 7 липня повідомляє The Guardian з посиланням на місцеву владу округу Керр. За уточненими даними, серед загиблих — 56 дорослих та 28 дітей. Рятувальні служби продовжують пошуки зниклих безвісти.

Повінь у Техасі сталася в ніч на 4 липня, фактично без попередження, що позбавило мешканців можливості вчасно евакуюватися. Особливо тяжкі наслідки зафіксовано у районі дитячого табору, розташованого поблизу річки.

Ситуацію прокоментував сенатор-республіканець від Техасу Тед Круз. У своїй заяві він наголосив:

📢 «Ми повинні засвоїти урок, щоб встигнути запровадити необхідні зміни до наступної повені».

Однак Круз зіткнувся з хвилею критики. Йому закидають голосування за законопроєкт, що передбачає скорочення фінансування Федеральної агенції із протидії надзвичайним ситуаціям (FEMA) та Національної метеорологічної служби США.

❗️Політика також розкритикували через особисту поїздку на відпочинок до Греції, яка припала саме на дні найбільшої трагедії. Відповідаючи на обвинувачення, сенатор заявив:

📢 «Не треба влаштовувати політичну боротьбу».

Також він відкинув будь-який зв’язок між ухваленим бюджетом і відсутністю попереджень про негоду.

📍 За початковими повідомленнями, у перші години після стихії йшлося про 13 загиблих і 23 зниклих дітей. Згодом число жертв зросло до 78, а станом на 7 липня — до 104 загиблих.

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір особисто відвідати найбільш постраждалі райони.