Четвер, 6 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Поліція Танзанії знищує тіла загиблих протестувальників — опозиція

Денис Молотов
Денис Молотов
Поліція Танзанії знищує тіла загиблих протестувальників — опозиція

Опозиційна партія Чадема звинуватила владу Танзанії у масових убивствах протестувальників після президентських виборів, заявивши, що поліція таємно знищує тіла загиблих. Про це у середу, 6 листопада, повідомляє CNN.

За словами представників опозиції Танзанії, кривава розправа стала реакцією уряду на масові протести, що спалахнули після виборів, на яких чинна президентка Самія Сулуху Хасан отримала перемогу без реальної конкуренції.

☝️ «Опозиційній партії Чадема заборонили брати участь у парламентських і президентських виборах, що відбулися минулого тижня. Її лідера Тунду Ліссу затримали за звинуваченням у державній зраді після того, як уряд Хасан звинуватив його в плануванні зриву виборів 29 жовтня», — повідомляє ЗМІ.

Директорка з комунікацій партії Бренда Рупія заявила, що Чадема задокументувала близько двох тисяч смертей унаслідок придушення протестів.

📢 «Поліція не лише розстрілювала демонстрантів, але й знищувала їхні тіла, аби приховати масштаби насильства. З кожним днем ми виявляємо і підтверджуємо, що в різних регіонах загинуло багато людей», — зазначила Рупія.

👇 Найстрашнішими є свідчення про спроби приховати сліди злочинів

📢 «Більшість тіл усе ще перебувають у лікарнях, а поліція не дозволяє людям їх забирати… Поліція викинула понад 400 тіл. Ми навіть не знаємо, куди їх відвезли», — додала вона.

Уряд Танзанії заперечує ці дані, назвавши їх «значно перебільшеними», однак не надав власних оцінок кількості загиблих.

Поліція Танзанії знищує тіла загиблих протестувальників — опозиціяПрезидентка Самія Сулуху Хасан, складаючи присягу на другий термін, визнала, що під час протестів були жертви, але не назвала жодних цифр.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Танзанії у застосуванні «смертельної сили» проти мирних демонстрантів.

Комісія Африканського союзу заявила, що «надзвичайно стурбована масштабом насильства», підкресливши, що загальнонаціональне відключення інтернету унеможливлює перевірку даних про кількість жертв.

Також у спільній заяві міністри закордонних справ Канади, Норвегії та Великої Британії засудили переслідування опозиції та журналістів, пославшись на «достовірні повідомлення про велику кількість загиблих і поранених».

Ситуація в країні залишається напруженою і сповненою страху, повідомляють ЗМІ.

Раніше зазначалось, що під час триденного придушення протестів у Танзанії могли загинути до 700 людей.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте іронічно відреагував на чергову заяву російського диктатора владіміра путіна щодо можливого відновлення ядерних випробувань.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Повідомлено про підозру посадовцям окупаційної «луганської митниці»

КРИМІНАЛ

Фейк: Україна залишилася без медикаментів

СТОПФЕЙК

Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink

ВЛАДА

Ракетний удар по Миколаєву: загинула одна людина, ще 15 — поранені

ВАЖЛИВО

Курси англійської мови для підлітків: як знайти найкращу програму навчання

СУСПІЛЬСТВО

Вищий антикорупційний суд виніс вирок Роману Насірову

ВАЖЛИВО

Генштаб: на Покровському напрямку – третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп’янському

ВІЙНА

Коли потрібно міняти амортизатори на BMW: ознаки зносу

СУСПІЛЬСТВО

На Закарпатті в горах знайшли тіла двох чоловіків

КОРДОН

російські дрони вдарили по Сумах: 11 поранених, серед них діти

ВАЖЛИВО

Понад 50 тисяч абонентів без світла після нічного обстрілу Запоріжжя

ВАЖЛИВО

У США пояснили ядерні випробування Трампа

ПОЛІТИКА

Харків’янин «придбав» дитину за крипту для втечі з України

КОРДОН

Нідерланди посилять кіберзахист України

ЕКОНОМІКА

Італія викликала посла рф через заяви захарової про обвал середньовічної вежі

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"