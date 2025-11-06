Поліція Танзанії знищує тіла загиблих протестувальників — опозиція

Опозиційна партія Чадема звинуватила владу Танзанії у масових убивствах протестувальників після президентських виборів, заявивши, що поліція таємно знищує тіла загиблих. Про це у середу, 6 листопада, повідомляє CNN.

За словами представників опозиції Танзанії, кривава розправа стала реакцією уряду на масові протести, що спалахнули після виборів, на яких чинна президентка Самія Сулуху Хасан отримала перемогу без реальної конкуренції.

☝️ «Опозиційній партії Чадема заборонили брати участь у парламентських і президентських виборах, що відбулися минулого тижня. Її лідера Тунду Ліссу затримали за звинуваченням у державній зраді після того, як уряд Хасан звинуватив його в плануванні зриву виборів 29 жовтня», — повідомляє ЗМІ.

Директорка з комунікацій партії Бренда Рупія заявила, що Чадема задокументувала близько двох тисяч смертей унаслідок придушення протестів.

📢 «Поліція не лише розстрілювала демонстрантів, але й знищувала їхні тіла, аби приховати масштаби насильства. З кожним днем ми виявляємо і підтверджуємо, що в різних регіонах загинуло багато людей», — зазначила Рупія.

👇 Найстрашнішими є свідчення про спроби приховати сліди злочинів

📢 «Більшість тіл усе ще перебувають у лікарнях, а поліція не дозволяє людям їх забирати… Поліція викинула понад 400 тіл. Ми навіть не знаємо, куди їх відвезли», — додала вона.

Уряд Танзанії заперечує ці дані, назвавши їх «значно перебільшеними», однак не надав власних оцінок кількості загиблих.

Президентка Самія Сулуху Хасан, складаючи присягу на другий термін, визнала, що під час протестів були жертви, але не назвала жодних цифр.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила владу Танзанії у застосуванні «смертельної сили» проти мирних демонстрантів.

Комісія Африканського союзу заявила, що «надзвичайно стурбована масштабом насильства», підкресливши, що загальнонаціональне відключення інтернету унеможливлює перевірку даних про кількість жертв.

Також у спільній заяві міністри закордонних справ Канади, Норвегії та Великої Британії засудили переслідування опозиції та журналістів, пославшись на «достовірні повідомлення про велику кількість загиблих і поранених».

Ситуація в країні залишається напруженою і сповненою страху, повідомляють ЗМІ.

Раніше зазначалось, що під час триденного придушення протестів у Танзанії могли загинути до 700 людей.

