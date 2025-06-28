Підписано мирну угоду між Руандою та ДР Конго

У п’ятницю, 27 червня, у Білому домі відбулася знакова подія. За участі президента США Дональда Трампа, міністри закордонних справ Руанди та Демократичної Республіки Конго офіційно підписали мирну угоду. Як повідомляє Reuters, підписання стало можливим завдяки американському посередництву.

📜 Згідно з документом, Руанда зобов’язується вивести свої збройні формування зі східних територій Конго протягом 90 днів. Цей пункт є продовженням домовленостей, досягнутих ще у 2024 році, але які до цього моменту не були імплементовані на практиці.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії заявив:

📢 «Вони воювали багато років, і з мачете — це одна з найгірших, найжахливіших воєн, які хтось будь-коли бачив. І мені просто пощастило мати людину, якій вдалося все владнати», — сказав Трамп, маючи на увазі держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на заході.

Крім політичного врегулювання, підписана угода має і важливу економічну складову. Зокрема, президент США заявив:

📢 «Ми отримаємо, для Сполучених Штатів, значну частину прав на видобуток корисних копалин у Конго в межах цієї угоди. Для них велика честь бути тут. Вони ніколи не думали, що приїдуть».

Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунґірехе назвав підписання угоди «переломним моментом» для обох країн. У свою чергу, очільниця зовнішньополітичного відомства Конго Терез Кайквамба Вагнер повідомила, що найближчим часом розпочнеться процес розведення сил між сторонами.

Підписання угоди в Вашингтоні стало кульмінацією кількох раундів попередніх переговорів, які велися на рівні технічних делегацій обох африканських країн за участі американської дипломатії.

Раніше президент Трамп вже коментував ці зусилля, наголошуючи на їхньому значенні, хоча й із властивою йому іронією заявив:

📢 «Я не отримаю Нобелівську премію за це, як і за будь-яке інше припинення війни».

⚠️ Збройний конфлікт між Руандою та Демократичною Республікою Конго тривав роками. Його вирізняла надзвичайна жорстокість, численні злочини проти цивільного населення та використання легкої холодної зброї, зокрема мачете. За даними міжнародних організацій, загиблих на сході ДР Конго за останнє десятиліття — десятки тисяч.

☝️ Також нагадаємо, що пакистанський уряд номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.