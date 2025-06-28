Субота, 28 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Підписано мирну угоду між Руандою та ДР Конго

Денис Молотов
Денис Молотов
Підписано мирну угоду між Руандою та ДР Конго

У п’ятницю, 27 червня, у Білому домі відбулася знакова подія. За участі президента США Дональда Трампа, міністри закордонних справ Руанди та Демократичної Республіки Конго офіційно підписали мирну угоду. Як повідомляє Reuters, підписання стало можливим завдяки американському посередництву.

📜 Згідно з документом, Руанда зобов’язується вивести свої збройні формування зі східних територій Конго протягом 90 днів. Цей пункт є продовженням домовленостей, досягнутих ще у 2024 році, але які до цього моменту не були імплементовані на практиці.

Президент США Дональд Трамп під час церемонії заявив:

📢 «Вони воювали багато років, і з мачете — це одна з найгірших, найжахливіших воєн, які хтось будь-коли бачив. І мені просто пощастило мати людину, якій вдалося все владнати», — сказав Трамп, маючи на увазі держсекретаря США Марко Рубіо, який також був присутній на заході.

Крім політичного врегулювання, підписана угода має і важливу економічну складову. Зокрема, президент США заявив:

📢 «Ми отримаємо, для Сполучених Штатів, значну частину прав на видобуток корисних копалин у Конго в межах цієї угоди. Для них велика честь бути тут. Вони ніколи не думали, що приїдуть».

Міністр закордонних справ Руанди Олів’є Ндухунґірехе назвав підписання угоди «переломним моментом» для обох країн. У свою чергу, очільниця зовнішньополітичного відомства Конго Терез Кайквамба Вагнер повідомила, що найближчим часом розпочнеться процес розведення сил між сторонами.

Підписання угоди в Вашингтоні стало кульмінацією кількох раундів попередніх переговорів, які велися на рівні технічних делегацій обох африканських країн за участі американської дипломатії.

Раніше президент Трамп вже коментував ці зусилля, наголошуючи на їхньому значенні, хоча й із властивою йому іронією заявив:

📢 «Я не отримаю Нобелівську премію за це, як і за будь-яке інше припинення війни».

⚠️ Збройний конфлікт між Руандою та Демократичною Республікою Конго тривав роками. Його вирізняла надзвичайна жорстокість, численні злочини проти цивільного населення та використання легкої холодної зброї, зокрема мачете. За даними міжнародних організацій, загиблих на сході ДР Конго за останнє десятиліття — десятки тисяч.

☝️ Також нагадаємо, що пакистанський уряд номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Іран хоче китайські винищувачі замість російських Су-35

ПОДІЇ

В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

ПОЛІТИКА

Білий дім не дав чіткої відповіді щодо Patriot

ПОЛІТИКА

Білий дім хоче обмежити Конгрес у секретній інформації

ПОЛІТИКА

росія атакувала енергетичну інфраструктуру Херсонщини

ВІЙНА

Удар по Дніпру: 279 постраждалих і 17 жертв

ВАЖЛИВО

Єврокомісія підтримує початок переговорного процесу з Києвом

ВАЖЛИВО

Генштаб: половина боїв сьогодні – на Покровському та Лиманському напрямках

ВІЙНА

Сибіга: Україна чекає сильних санкцій проти росії

ПОЛІТИКА

107 бойових зіткнень за добу: розкрито деталі потужних атак на фронті

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"