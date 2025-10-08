Четвер, 9 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

На росії оголосили траур на день народження путіна

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії оголосили траур на день народження путіна

Триденний траур у день народження путіна оголосив мер міста Покровськ у Якутії Віктор Константинов, представник партії «Нові люди». Як повідомляють російські ЗМІ, дні скорботи тривають із 7 по 9 жовтня. Метою трауру в ці дати – є «вшанування пам’яті загиблих військових» та «підтримка їхніх родин». Розпорядження було опубліковано в Телеграм-каналі мера Покровська у Якутії.

☝️ Рішення мера викликало подив серед місцевих мешканців і медіа, адже дата початку трауру збіглася з днем народження самого владіміра путіна. Деякі місцеві джерела назвали це «жорсткою політичною акцією», вказуючи, що Константинов не скасував власну інавгурацію, яка відбулася лише за кілька днів до цього — 3 жовтня.

В одному з телеграм-каналів підкреслили:

«Вибір саме цих дат виглядає або як прояв політичної недосвідченості нового мера, або як свідомий хід партії “Нові люди”, спрямований на демонстрацію лояльності напередодні виборів до Держдуми».

За повідомленнями російських ЗМІ, до Якутії напередодні прибув літак із тілами загиблих, проте точна кількість ліквідованих військових не розголошується.

За даними Генштабу України, лише за минулу добу російські окупаційні війська втратили близько 1020 осіб. А з початку повномасштабного вторгнення, загальні втрати армії рф сягнули приблизно 1 117 360 осіб.

Раніше також повідомлялося, що утримання путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків. Здорожчання відбудеться на майже 2 млрд рублів у порівнянні з поточним роком. Це фактично перевищує річні бюджети кількох бідних російських регіонів.

☝️ Стало відомо, що Посли держав-членів Європейського Союзу погодилися передати на розгляд міністрів план, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу до 2028 року.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

ЛУГАНЩИНА

Жителі Луганщини подали майже 700 нових повідомлень про зруйновану нерухомість у вересні

ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада виплачує по 20 тисяч гривень звільненим з полону

ЛУГАНЩИНА

Пункти обігріву Луганщина створюватиме разом із приймаючими громадами

ЛУГАНЩИНА

Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

ВЛАДА

Удари по росії здійснені українською зброєю – Зеленський

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 63 боєзіткнення: майже третина з них на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

ПОЛІТИКА

Китай надає росії дані для ударів по Україні – розвідка

ВАЖЛИВО

Диктатор путін погрожує США через ракети Tomahawk для України

ПОЛІТИКА

На Покровський та Новопавлівський напрямки припадає до половини боїв – Генштаб

ВІЙНА

Маск оголосив про створення нової платформи знань Grokipedia

ТЕХНОЛОГІЇ

Понад половина зі 162 боїв зосередилася на трьох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Фейк: Українські медіа сфабрикували зустріч Олени Зеленської з Меланією Трамп

СТОПФЕЙК

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"