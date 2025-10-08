Триденний траур у день народження путіна оголосив мер міста Покровськ у Якутії Віктор Константинов, представник партії «Нові люди». Як повідомляють російські ЗМІ, дні скорботи тривають із 7 по 9 жовтня. Метою трауру в ці дати – є «вшанування пам’яті загиблих військових» та «підтримка їхніх родин». Розпорядження було опубліковано в Телеграм-каналі мера Покровська у Якутії.

☝️ Рішення мера викликало подив серед місцевих мешканців і медіа, адже дата початку трауру збіглася з днем народження самого владіміра путіна. Деякі місцеві джерела назвали це «жорсткою політичною акцією», вказуючи, що Константинов не скасував власну інавгурацію, яка відбулася лише за кілька днів до цього — 3 жовтня.

В одному з телеграм-каналів підкреслили:

«Вибір саме цих дат виглядає або як прояв політичної недосвідченості нового мера, або як свідомий хід партії “Нові люди”, спрямований на демонстрацію лояльності напередодні виборів до Держдуми».

За повідомленнями російських ЗМІ, до Якутії напередодні прибув літак із тілами загиблих, проте точна кількість ліквідованих військових не розголошується.

За даними Генштабу України, лише за минулу добу російські окупаційні війська втратили близько 1020 осіб. А з початку повномасштабного вторгнення, загальні втрати армії рф сягнули приблизно 1 117 360 осіб.

Раніше також повідомлялося, що утримання путіна та його адміністрації у 2026 році знову подорожчає для російських платників податків. Здорожчання відбудеться на майже 2 млрд рублів у порівнянні з поточним роком. Це фактично перевищує річні бюджети кількох бідних російських регіонів.

☝️ Стало відомо, що Посли держав-членів Європейського Союзу погодилися передати на розгляд міністрів план, який передбачає повну відмову від російської нафти та газу до 2028 року.