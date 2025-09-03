Місія МВФ прибула до Києва для тижневої роботи

До столиці України прибула місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка протягом наступного тижня працюватиме в Києві. Про це 3 вересня повідомив заступник виконавчого директора від України Владислав Рашкован.

📢 «Приїхали до Києва з командою МВФ пізно ввечері, і ранок трошки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано», – зазначив він.

За словами Рашкована, місія перебуватиме в Україні приблизно 7–8 днів.

☝️ Як відомо, наприкінці червня після восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF ухвалили рішення об’єднати дев’ятий і десятий перегляди. Раніше вони були заплановані на серпень і грудень 2025 року, проте тепер буде проведено єдиний дев’ятий перегляд у четвертому кварталі поточного року.

Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський раніше провів телефонну розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, під час якої обговорювали нову програму фінансової допомоги для України.

👉 Також раніше Україна отримала черговий, дев’ятий, транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 500 мільйонів доларів. Кошти спрямують на фінансування першочергових видатків державного бюджету.