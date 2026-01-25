Неділя, 25 Січня, 2026
Коаліція охочих перегляне стратегічні плани щодо України

Денис Молотов
Коаліція охочих перегляне стратегічні плани щодо України
Фото: зустріч так званої "коаліції охочих" у Парижі.

Так звана «коаліція охочих», до якої входять понад 35 держав і яка працює над наданням гарантій безпеки для України, наступного тижня готується до перегляду своїх стратегічних планів. Про це в коментарі Суспільному заявила міністерка-делегатка при міністрі Збройних сил та у справах ветеранів Франції Аліс Рюфо.

За її словами, подальші кроки міжнародних партнерів напряму залежатимуть від аналізу результатів тристоронніх переговорів між Україною, США та росією, які відбулися в Абу-Дабі.

☝️ Аліс Рюфо наголосила, що робота над безпековими гарантіями для України триватиме. Однак, їхній зміст потребує більшої конкретизації та наповнення практичними механізмами.

📢 «Вже наступного тижня, залежно від результатів переговорів (в Об’єднаних Арабських Еміратах, — ред.), ми побачимо, як можна рухатися далі й зробити більше, ніж уже зроблено. Тим більше, що це було зовсім нещодавно. Ми вже досягли значного прогресу. Сьогодні американці беруть на себе зобов’язання, і це дуже хороша новина», — заявила представниця французького уряду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що паралельно з тристоронньою зустріччю України, США та рф в Абу-Дабі також відбулися прямі двосторонні переговори між українською та російською сторонами.

☝️ Нагадаємо, Володимир Зеленський зазначав, що однією з ключових тем тристоронніх переговорів в ОАЕ були параметри завершення війни. А також військові визначили перелік питань для подальших раундів переговорів.

👉 Також стало відомо, що продовження тристоронніх переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та росією заплановано на неділю, 1 лютого.

