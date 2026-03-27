ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Депортованих чоловіків з США одразу мобілізували – CNN

Денис Молотов
Депортованих чоловіків з США одразу мобілізували – CNN
З 45 українських чоловіків, яких у листопаді 2025 року депортували зі США, 24 після повернення одразу були направлені до територіальних центрів комплектування (ТЦК) і призвані до Збройних сил України. Про це повідомляє CNN.

За даними видання, після депортації українців спочатку доставили до Польщі, а звідти — під наглядом відповідних служб — переправили через кордон в Україну.

📌 Історія одного з депортованих

Серед тих, хто повернувся, був Володимир Дудник. Його майже одразу після перетину кордону направили до військового навчального центру.

📢 «Коли я був на літаку до України, я розумів, що на мене чекає. Але сподівався, що, можливо, дозволять повернутися додому. Усе сталося ще швидше, ніж я думав. Я не дійшов додому, я ще не бачив своїх батьків», — розповів він.

Дудник провів 51 день у навчальному таборі, після чого ще кілька тижнів проходив підготовку як оператор безпілотників. Наразі він бере участь у бойових діях на сході України з позивним «Америка».

⚖️ Дані прикордонників

Державна прикордонна служба України повідомила CNN, що з 45 депортованих чоловіків 24 «перебували в розшуку». Після повернення їх передали співробітникам поліції, які згодом доставили їх до ТЦК.

Статус «розшукуваного» надається громадянам, які не оновили свої військово-облікові дані або порушили правила мобілізації.

З посиланням на Міністерство оборони України CNN зазначає, що наразі близько 2 мільйонів людей перебувають «у розшуку» за уникнення мобілізації.

🌍 Програма U4U

За даними видання, до США в межах програми United for Ukraine (U4U) встигли в’їхати близько 280 тисяч українців. Програма не була скасована, однак прийом нових заяв наразі призупинено. Продовження статусу можливе лише у виняткових випадках — за наявності «нагальних гуманітарних причин або значної суспільної користі».

👉 Нагадаємо, у листопаді 2025 року до України спецрейсом повернули 50 громадян, серед яких 45 чоловіків і п’ятеро жінок. Причинами депортації називали порушення міграційного законодавства США та інші правопорушення.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип