Атака на Одесу: є загиблі й поранені, пошкоджено пологовий будинок

У ніч на 28 березня 2026 року Одеса зазнала потужної масованої атаки російських ударних безпілотників. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще 11 людей, серед яких одна дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Повітряна тривога в місті була оголошена близько 01:00. Моніторингові канали фіксували велику кількість ударних дронів типу «Шахед», які заходили на Одесу з різних напрямків. У місті пролунали вибухи, чулися звуки роботи ППО та характерний шум двигунів дронів, що пролітали безпосередньо над житловими кварталами.

Очевидці в соціальних мережах повідомляли про влучання дронів у житлові будинки та сильне загоряння багатоповерхівки.

Основні наслідки атаки

За словами Сергія Лисака, атака завдала значної шкоди житловому сектору та цивільній інфраструктурі міста. Найбільш серйозні пошкодження зафіксовані в кількох районах:

Приморський район : пряме влучання в дах пологового будинку. Персонал і пацієнтки встигли спуститися в укриття. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування між 4-м і 5-м поверхами. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна в багатьох будинках району.

Хаджибейський район : загоряння квартир і даху п'ятиповерхівки.

Київський район : пошкоджено нежитлові будівлі, вибито вікна в житлових будинках.

Приватний сектор: загоряння кількох житлових будинків (пожежі ліквідовано).

Загалом пошкоджено понад 70 житлових будинків, понад 10 автомобілів, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Пряма мова Сергія Лисака (оновлення о 7:00):

📢 «Під завалами одного з будинків виявили тіло ще однієї людини. На жаль, це вже друга жертва нічної атаки на місто. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Працюємо далі — допомагаємо постраждалим і ліквідовуємо наслідки».

Робота служб і допомога постраждалим

На всіх місцях подій працюють комунальні служби, рятувальники, медики та психологи. У парку Перемоги розгорнуто оперативний штаб, встановлено мобільні пункти обігріву в автобусах і наметах. Постраждалі отримують медичну, психологічну та матеріальну допомогу.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомила:

📢 «Протягом ночі ворог завдав серії ударів по житловій та цивільній інфраструктурі кількох районів Одеси. Внаслідок влучань виникли численні пожежі та руйнування в багатоквартирних та приватних будинках, а також на території телецентру. Попри повторні сигнали повітряної тривоги усі пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Також пошкоджено дах пологового будинку, де евакуйовано 81 особу. На місці працювали психологи ДСНС та Національної поліції».

Для ліквідації наслідків залучалося 42 одиниці техніки та 179 вогнеборців ДСНС, а також 2 одиниці техніки та 10 осіб від Асоціації добровільних пожежних формувань України.

Зранку 28 березня російські війська також завдали ударів по портовій інфраструктурі Одеси. В одному з портів пошкоджено зернову галерею та порожній резервуар. Інформація про постраждалих у порту наразі відсутня.

Наразі всі екстрені служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо наслідків атаки та стану постраждалих уточнюється.

Нагадаємо

Ця атака стала продовженням системного тиску на Одесу. У ніч на 26 березня російські війська вже завдали масованого удару по портовій, енергетичній та промисловій інфраструктурі області. Тоді постраждав 26-річний чоловік, а тисячі мешканців залишилися без електропостачання.

Окупаційні російські війська завдали удару по Кривому Рогу вранці 28 березня, внаслідок чого загинули люди та пошкоджено об’єкт промислової інфраструктури.