Четвер, 18 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Окупанти намагалися проникнути в тил ЗСУ у цивільному одязі

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти намагалися проникнути в тил ЗСУ у цивільному одязі

У 11-му армійському корпусі заявили, що російські військові вдалися до спроби замаскуватися під мирних жителів і проникнути до Ямполя Донецької області для ведення диверсійної роботи в тилу ЗСУ. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомила пресслужба 11-го армійського корпуса.

Зазначається, що це є черговим грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права російськими загарбниками.

📢 «Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як “живий щит”», – йдеться у повідомленні.

Українські підрозділи провели антитерористичні заходи, виявили й знешкодили диверсійні групи. У військовому відомстві наголосили, що Ямпіль і навколишні території залишаються під контролем Сил оборони, а всі спроби ворога здійснити розвідувально-диверсійні операції були зірвані.

📢 «Противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються», – підкреслили у корпусі.

За оцінками аналітиків проєкту DeepState, ситуація в районі залишається напруженою. Вони прогнозують, що активність російських сил у напрямку Ямполя зростатиме, оскільки противник розглядає його як ключову позицію для подальшого наступу на східні рубежі.

Наразі в селищі тривають бої. Водночас за даними Генштабу, на Сіверському напрямку окупанти намагаються просунутися біля Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя й Дронівки.

Крім того, у понеділок стало відомо, що українські військові звільнили село Панківка та навколишні території у Покровському районі Донеччини. Про успішну операцію повідомив 1-й корпус Національної гвардії «Азов».

🪖 Також нагадаємо, начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону повідомив, що російських окупантів в Куп’янську немає. Бої дійсно точаться на околицях.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Майже третина боїв – на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Генштаб про ситуацію на фронті: 117 бойових зіткнень, ворог активний на Покровському, Сіверському та Торецькому напрямках

ВІЙНА

Польща вимагає від Угорщини зняти вето на вступ України до ЄС

ПОЛІТИКА

У Київській області горить логістичний центр після удару дронів рф

ВАЖЛИВО

Працівників Державного архіву Луганщини відзначили з нагоди 100-річчя установи

ЛУГАНЩИНА

Келлог: росія не втрималася б у війні без підтримки Китаю

ВАЖЛИВО

Німеччина посилила візові правила для росіян і просить ЄС діяти разом

ПОЛІТИКА

Американський сенатор пригрозив країнам ЄС через російську нафту

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили 2113 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

За добу зафіксовано 195 бойових зіткнень, ворог скинув 147 керованих бомб – Генштаб

ВІЙНА

Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

ВІЙНА

У Краматорську дрони рф завдали повторного удару по рятувальниках

ВІЙНА

Дрони рф вдарили по інфраструктурі на околицях Ніжина

ВІЙНА

Представник Трампа Кіт Келлог прибув до України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

ЄС відреагував на вторгнення дрона рф до Румунії

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"