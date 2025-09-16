Окупанти намагалися проникнути в тил ЗСУ у цивільному одязі

У 11-му армійському корпусі заявили, що російські військові вдалися до спроби замаскуватися під мирних жителів і проникнути до Ямполя Донецької області для ведення диверсійної роботи в тилу ЗСУ. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомила пресслужба 11-го армійського корпуса.

Зазначається, що це є черговим грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права російськими загарбниками.

📢 «Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил Оборони. Окремі групи противника переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах, використовуючи місцевих мешканців як “живий щит”», – йдеться у повідомленні.

Українські підрозділи провели антитерористичні заходи, виявили й знешкодили диверсійні групи. У військовому відомстві наголосили, що Ямпіль і навколишні території залишаються під контролем Сил оборони, а всі спроби ворога здійснити розвідувально-диверсійні операції були зірвані.

📢 «Противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються», – підкреслили у корпусі.

За оцінками аналітиків проєкту DeepState, ситуація в районі залишається напруженою. Вони прогнозують, що активність російських сил у напрямку Ямполя зростатиме, оскільки противник розглядає його як ключову позицію для подальшого наступу на східні рубежі.

Наразі в селищі тривають бої. Водночас за даними Генштабу, на Сіверському напрямку окупанти намагаються просунутися біля Серебрянки, Григорівки та в напрямку Ямполя й Дронівки.

Крім того, у понеділок стало відомо, що українські військові звільнили село Панківка та навколишні території у Покровському районі Донеччини. Про успішну операцію повідомив 1-й корпус Національної гвардії «Азов».

🪖 Також нагадаємо, начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телемарафону повідомив, що російських окупантів в Куп’янську немає. Бої дійсно точаться на околицях.