Зеленський вирушає до Швеції для обговорення оборонного партнерства

Шостий президент України Володимир Зеленський у Швеції проведе зустріч із прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном. Як повідомив уряд у Стокгольмі, офіційний візит відбудеться у середу, 22 жовтня, і стане черговим кроком у зміцненні українсько-шведських відносин.

Під час переговорів лідери обговорять широке коло питань, серед яких головними будуть загарбницька війна росії проти України та подальше розширення співпраці у сфері оборони між двома державами.

Після переговорів Зеленський і Крістерссон проведуть спільну пресконференцію. Очікуються офіційні заяви щодо нових домовленостей, зокрема — про експорт оборонної продукції.

☝️ На зустрічі також будуть присутні ключові члени уряду Швеції: міністр енергетики, бізнесу та промисловості Ебба Буш, міністр закордонних справ Марія Мальмер Стенергард, міністр оборони Пол Йонсон, а також міністр освіти та інтеграції Сімона Мохамссон. Їхня участь підкреслює багатовимірний характер українсько-шведського партнерства, яке охоплює не лише військову, а й економічну та гуманітарну складові.

📢 «Зустріч президента України з прем’єр-міністром Швеції покликана зміцнити стратегічні відносини між країнами та визначити нові напрями взаємодії у сфері безпеки», — йдеться в повідомленні уряду Швеції.

Окрім оборонної тематики, сторони торкнуться питань гуманітарної допомоги. Напередодні зими Швеція затвердила новий пакет підтримки для України на суму понад 1,1 млрд шведських крон. Це еквівалентно приблизно 116 млн євро. Ці кошти спрямовані на забезпечення потреб цивільного населення, постраждалого від війни, та на підтримку енергетичної інфраструктури.

Візит Володимира Зеленського до Швеції має зміцнити партнерство між двома країнами в умовах російської агресії та посилити координацію спільних дій у сфері оборони, енергетики й гуманітарної підтримки.

👉 Також повідомлялось, що Європейські країни повинні бути готовими до можливої війни з росією — як морально, так і технічно. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Влада Швеції також ухвалила рішення про формування стратегічних запасів зерна. Це стане елементом національної безпеки на випадок військових загроз або кризових ситуацій.