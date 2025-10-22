Середа, 22 Жовтня, 2025
Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський уранці середи, 22 жовтня, прибув із робочим візитом до Норвегії. Про це повідомив уряд країни, зазначивши, що український лідер перебуває у столиці Осло, де провів зустріч із прем’єр-міністром Йонасом Гар Стере.

📢 «Я щиро вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія солідарна з Україною у прагненні до тривалого і справедливого миру, якого заслуговує український народ», — заявив Йонас Гар Стере.

Зазначається, що Зеленський у межах європейського турне проводить серію зустрічей із лідерами країн-партнерів. Через насичений графік переговори зі Стере відбуваються на військовому аеродромі Гардермуен, поблизу Осло.

Прем’єр підкреслив, що Норвегія продовжує надавати Україні потужну підтримку, допомагаючи зміцнювати обороноздатність і відновлювати критичну інфраструктуру.

Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом📢 «Норвегія надає Україні потужну підтримку і продовжує це робити. Дуже важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб ця підтримка відповідала потребам на місцях в Україні», — наголосив Стере.

Під час візиту першу леді України Олену Зеленську супроводжує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для неї передбачено окрему програму заходів у Норвегії, що стосуватиметься гуманітарних і культурних ініціатив.

Як повідомлялося раніше, Володимира Зеленського очікують із візитом у Швеції, де він проведе зустріч із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном.

Також стало відомо, що в п’ятницю в Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих», у якій візьме участь шостий український президент.

Україна й Норвегія продовжують поглиблювати політичне та оборонне партнерство, зосереджуючи увагу на зміцненні безпеки Європи та відновленні миру.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

