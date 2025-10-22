Зеленський прибув до Норвегії з офіційним візитом

Шостий президент України Володимир Зеленський уранці середи, 22 жовтня, прибув із робочим візитом до Норвегії. Про це повідомив уряд країни, зазначивши, що український лідер перебуває у столиці Осло, де провів зустріч із прем’єр-міністром Йонасом Гар Стере.

📢 «Я щиро вітаю президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську. Норвегія солідарна з Україною у прагненні до тривалого і справедливого миру, якого заслуговує український народ», — заявив Йонас Гар Стере.

Зазначається, що Зеленський у межах європейського турне проводить серію зустрічей із лідерами країн-партнерів. Через насичений графік переговори зі Стере відбуваються на військовому аеродромі Гардермуен, поблизу Осло.

Прем’єр підкреслив, що Норвегія продовжує надавати Україні потужну підтримку, допомагаючи зміцнювати обороноздатність і відновлювати критичну інфраструктуру.

📢 «Норвегія надає Україні потужну підтримку і продовжує це робити. Дуже важливо підтримувати тісний діалог з українською владою, щоб ця підтримка відповідала потребам на місцях в Україні», — наголосив Стере.

Під час візиту першу леді України Олену Зеленську супроводжує міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Для неї передбачено окрему програму заходів у Норвегії, що стосуватиметься гуманітарних і культурних ініціатив.

Як повідомлялося раніше, Володимира Зеленського очікують із візитом у Швеції, де він проведе зустріч із прем’єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном.

Також стало відомо, що в п’ятницю в Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих», у якій візьме участь шостий український президент.

Україна й Норвегія продовжують поглиблювати політичне та оборонне партнерство, зосереджуючи увагу на зміцненні безпеки Європи та відновленні миру.