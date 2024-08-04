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Зеленський показав винищувачі F-16 в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
F-16 в Україні
Винищувачі F-16 в Україні

Шостий Президент України Володимир Зеленський оголосив про прибуття західних винищувачів. Відтепер F-16 в Україні – офіційно! Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі у неділю, 4 серпня та показав літаки.

«F-16 в Україні. Ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави», – повідомив Зеленський.

Він також подякував українській команді за досягнутий результат та висловив вдячність всім партнерам, які справді допомагають із F-16, а також першим державам, які прийняли наш запит на надання літаків – Данії, Нідерландам, Сполученим Штатам, – та всім іншим нашим партнерам.

«Ми цінуємо вашу підтримку! І бажаю нашим Повітряним силам, усім нашим воїнам відчувати гордість українців нашою бойовою авіацією і приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу – наш справедливий мир для України», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у середу, 31 липня, ЗМІ вже повідомляли про знаходження F-16 в Україні, а саме – першої партії західних винищувачів. Точна їх кількість не розкривалась. Пізніше з’явилося перше ймовірне фото цього літака в небі над Україною.

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