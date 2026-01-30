П’ятниця, 30 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв

Денис Молотов
Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України Володимир Зеленський відкинув можливість проведення зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві. Водночас глава держави публічно запросив очільника кремля приїхати до Києва. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна у п’ятницю, 30 січня.

📢 «Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з путіним в москві. Це, так само як з путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна серйозно ставиться до питання завершення війни та готова до різних форматів переговорів.

☝️ «Я казав – будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», – зазначив він.

Шостий президент України також підкреслив, що наша країна завжди виступає за участь європейських партнерів у переговорному процесі. Однак він не впевнений, що всі сторони підтримають такий формат саме для зустрічі на рівні лідерів.

📌 «Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань. Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий до зустрічі з путіним для вирішення двох ключових питань у межах мирного процесу.

У відповідь помічник російського диктатора юрій ушаков заявив, що росія нібито запрошує Зеленського до москви на переговори та гарантує йому безпеку. Аналогічні заяви раніше робив і сам володимир путін.

👉 Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто закликав російського диктатора володимира путіна тимчасово утриматися від обстрілів Києва та інших українських міст, і той нібито погодився.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

В кремлі підтвердили продовження переговорів в Абу-Дабі

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 93 бойових зіткнення, ворог застосував 3198 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Атака рф на Київщину: у Білогородській громаді загинули двоє людей

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

На фронті відбулося 66 бойових зіткнень: ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках

ПОДІЇ

129 бойових зіткнень за добу, 61 авіаудар: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

ПОДІЇ

Нічна атака рф: збито 103 дрони, зафіксовані влучання на 22 локаціях

ВІЙНА

Ракети, КАБи та дрони-камікадзе: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

ПОДІЇ

У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха

ВЛАДА

Окупований Алчевськ на Луганщині залишився без світла

ЛУГАНЩИНА

Викрито колаборантів, які працюють в окупаційних «адміністраціях» на Луганщині

КРИМІНАЛ

Зеленський підписав продовження воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВО

Гарантії безпеки від США готові на 100% — Зеленський

ВАЖЛИВО

В Білому домі США повісили фото диктатора

ПОЛІТИКА

Переговори Україна–рф можуть пройти без спецпосланців Трампа — Рубіо

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ