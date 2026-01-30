Зеленський не поїде на росію та запросив путіна до Києв

Шостий президент України Володимир Зеленський відкинув можливість проведення зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у москві. Водночас глава держави публічно запросив очільника кремля приїхати до Києва. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, повідомляє Інтерфакс-Україна у п’ятницю, 30 січня.

📢 «Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з путіним в москві. Це, так само як з путіним зустрічатись в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», – заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна серйозно ставиться до питання завершення війни та готова до різних форматів переговорів.

☝️ «Я казав – будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», – зазначив він.

Шостий президент України також підкреслив, що наша країна завжди виступає за участь європейських партнерів у переговорному процесі. Однак він не впевнений, що всі сторони підтримають такий формат саме для зустрічі на рівні лідерів.

📌 «Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань. Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський готовий до зустрічі з путіним для вирішення двох ключових питань у межах мирного процесу.

У відповідь помічник російського диктатора юрій ушаков заявив, що росія нібито запрошує Зеленського до москви на переговори та гарантує йому безпеку. Аналогічні заяви раніше робив і сам володимир путін.

👉 Також повідомлялось, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто закликав російського диктатора володимира путіна тимчасово утриматися від обстрілів Києва та інших українських міст, і той нібито погодився.