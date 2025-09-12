П’ятниця, 12 Вересня, 2025
З Ужгорода стартували перші рейси по євроколії

Денис Молотов
Укрзалізниця повідомила про історичний запуск перших рейсів по євроколії з Ужгорода до трьох європейських столиць – Братислави, Будапешта та Відня. Подія відбулася у п’ятницю, 12 вересня, і стала важливим етапом інтеграції української транспортної системи з європейською.

📢 «Сьогодні 280 пасажирів першими протестують нове швидке та комфортне сполучення. Це стало можливим завдяки будівництву колії європейського стандарту – вперше за часів незалежності України – між Чопом та Ужгородом», – заявили в УЗ.

✅ Згідно з оприлюдненим графіком, поїзд №961/618 вирушає з Ужгорода о 8:09 та прибуває до Братислави о 18:33. У зворотному напрямку відправлення з Братислави відбувається об 11:27, а прибуття в Ужгород – о 22:35.

✅ Ще один маршрут – поїзд №146 – забезпечує сполучення одразу з двома столицями: Будапештом і Віднем. Він стартує з Ужгорода о 8:09, прибуває в Будапешт о 14:20 та у Відень о 17:20. Зворотний рейс із Відня запланований на 10:42, через Будапешт (13:19) він повертається в Ужгород о 22:35.

В Укрзалізниці підкреслили, що з грудня, після оновлення розкладу, пасажири отримають зручні стикування з внутрішніми рейсами. Очікується збільшення кількості нічних поїздів, що дозволить комфортно пересідати на європейські напрямки.

☑️Також із 12 вересня запущено новий маршрут №644/647 Захонь – Берегове – Боржава. Він курсує євроколією шириною 1435 мм і напряму поєднує Берегове із Захонню – ключовим пересадковим вузлом, звідки вирушає значна кількість поїздів по території Угорщини, зокрема й до Будапешта.

Квитки на нові рейси вже доступні у застосунку та на сайті Укрзалізниці, а також на платформах угорських та словацьких залізниць.

☝️ Нагадаємо, у квітні 2024 року було розпочато будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС. Загальна вартість проєкту склала 1,3 млрд грн, половина з яких профінансована за рахунок фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF).

У перспективі передбачено запуск аналогічних проєктів зі Львова та Чернівців, що дозволить ще більше розширити географію прямого сполучення України з країнами Європейського Союзу.

Крім того, у вересні Укрзалізниця призначила додаткові поїзди для внутрішнього сполучення, щоб задовольнити зростаючий попит на перевезення.

👉 Також нагадаємо, що починаючи з 14 грудня 2025 року, кількість залізничних рейсів між Німеччиною та Польщею значно зросте.

