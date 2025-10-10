Субота, 11 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Вибух ракети під москвою: горить об'єкт роскосмосу

Під час випробувань нової ракети у п’ятницю, 10 жовтня, стався вибух під москвою — на території науково-випробувального центру ракетно-космічної промисловості в місті Пересвєт. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

📢 «За попередніми даними, інцидент трапився на ключовому об’єкті “роскосмосу” під час випробувань нової ракети», — зазначив журналіст.

Цаплієнко наголосив, що об’єкт у Пересвєті є одним із найважливіших випробувальних центрів на росії, де проводять тести ракетних двигунів та елементів космічної техніки під егідою державної корпорації роскосмос.

☝️ За даними відкритих джерел, у цьому центрі раніше випробовували зразки двигунів для орбітальних апаратів і балістичних ракет. Це підкреслює стратегічне значення цього комплексу для російської ракетно-космічної програми.

Причини вибуху наразі не розголошуються, а офіційних коментарів від “роскосмосу” чи російської влади немає.

👉 Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський разом із керівником СБУ Василем Малюком обговорили нові операції, спрямовані на зменшення російського воєнного потенціалу. Зеленський підкреслив, що погодив нові спеціальні дії СБУ, які мають ослабити можливості ворога.

📌 Також раніше у російському місті Тюмень, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України, влада повідомила про атаку безпілотників на промислове підприємство.

