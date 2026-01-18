Неділя, 18 Січня, 2026
Відбір газу з ПСГ зменшився через руйнування енергетичної інфраструктури

Денис Молотов
Відбір газу з ПСГ зменшився через руйнування енергетичної інфраструктури
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна з початку січня 2026 року, попри знижений в результаті обстрілів видобуток, відбирає з газосховищ (ПСГ) у середньому 40 млн куб. м/добу. Це істотно менше за середній показник 58 млн куб. м/добу у відповідному місяці за попередні три роки. Про це повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець, передає Інтерфакс-Україна.

📢 «Причина не лише в імпорті газу, а і через зниження його споживання ТЕЦ через руйнування генеруючого обладнання», — зазначила Буславець.

☝️ За її словами, упродовж останніх днів чистий імпорт природного газу в Україну, з урахуванням реекспорту нерезидентами в режимі short-haul обсягом до 3 млн куб. м/добу, коливався в межах 21–22 млн куб. м/добу.

Імпортні поставки здійснювалися з Угорщини, Польщі та Словаччини, а також невеликими обсягами з напрямку Молдови/Румунії. Таким чином, імпорт частково компенсує внутрішні дисбаланси, спричинені наслідками воєнних дій та пошкодженням енергетичної інфраструктури.

📊 Водночас, за даними європейської платформи Agregated Gas Storage Inventory (AGSI), станом на кінець тижня запаси природного газу в підземних сховищах України становили 11,6 млрд куб. м. З них 4,7 млрд куб. м — це технологічний буферний газ. Такий обсяг є на 30% вищим, ніж в аналогічний період минулого року. В абсолютному вимірі це становить – плюс 2,7 млрд куб. м.

☝️ Для порівняння, рівень заповненості ПСГ у країнах Європи знизився до 56,1 млрд куб. м, що відповідає 52% наповнення. Це на 22% нижче середнього показника за останні п’ять років і на 20% менше, ніж торік. Або мінус 14 млрд куб. м у річному вимірі.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська вночі завдали удару по одному з підприємств групи «Нафтогаз». За підсумками тижня це вже шостий випадок ураження об’єктів компанії внаслідок обстрілів.

Раніше цього тижня також повідомлялося, що удари рф по об’єктах енергетичної інфраструктури України були кваліфіковані як злочини проти людяності. Зібрана доказова база підтверджує, що такі атаки є послідовною та системною політикою кремля, спрямованою на масштабне руйнування енергосистеми та створення гуманітарної кризи в Україні.

