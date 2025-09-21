Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

У Польщі зафіксовано новий інцидент, пов’язаний із проникненням російських безпілотників у повітряний простір країни. Як повідомляє RMF24, уламки російського апарата було знайдено 20 вересня в селі Корше Кентшинського повіту, що межує з Калінінградською областю (Königsberg) на росії.

За словами власника земельної ділянки, безпілотник виявили на відстані кількох десятків метрів від забудови. На місце події прибули співробітники поліції та представники прокуратури, які зафіксували знахідку.

Попередні дані поліції свідчать, що, найімовірніше, це один із дронів, які порушили польський повітряний простір у ніч на 10 вересня. Тоді над територією країни було зафіксовано десятки російських безпілотників.

📢 «У разі, якщо підтвердиться, що це один із російських дронів, то їхня кількість сягне 19 – саме стільки офіційно зафіксували польські служби», – повідомляє RMF24.

Раніше цього тижня інший безпілотник знайшли під містом Замосць (історично – Замостя) неподалік від українського кордону. Там дрон застряг у деревах.

Ще один випадок стався кількома днями раніше. Уламки рашистського БпЛА було виявлено в одному з лісів Польщі, що сталося через тиждень після масованої атаки російських дронів.

Кількість знайдених російських БпЛА у Польщі продовжує зростати, а місцева влада посилює контроль за прикордонними районами.

☝️ Також раніше було повідомлено, що два російські винищувачі здійснили небезпечний маневр, пролетівши на низькій висоті над буровою платформою компанії LOTOS Petrobaltic у Балтійському морі. Як повідомила Прикордонна служба Польщі, цей інцидент призвів до порушення встановленої зони безпеки