Неділя, 21 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

Денис Молотов
Денис Молотов
Уламки російського дрона знову знайшли в Польщі

У Польщі зафіксовано новий інцидент, пов’язаний із проникненням російських безпілотників у повітряний простір країни. Як повідомляє RMF24, уламки російського апарата було знайдено 20 вересня в селі Корше Кентшинського повіту, що межує з Калінінградською областю (Königsberg) на росії.

За словами власника земельної ділянки, безпілотник виявили на відстані кількох десятків метрів від забудови. На місце події прибули співробітники поліції та представники прокуратури, які зафіксували знахідку.

Попередні дані поліції свідчать, що, найімовірніше, це один із дронів, які порушили польський повітряний простір у ніч на 10 вересня. Тоді над територією країни було зафіксовано десятки російських безпілотників.

📢 «У разі, якщо підтвердиться, що це один із російських дронів, то їхня кількість сягне 19 – саме стільки офіційно зафіксували польські служби», – повідомляє RMF24.

Раніше цього тижня інший безпілотник знайшли під містом Замосць (історично – Замостя) неподалік від українського кордону. Там дрон застряг у деревах.

Ще один випадок стався кількома днями раніше. Уламки рашистського БпЛА було виявлено в одному з лісів Польщі, що сталося через тиждень після масованої атаки російських дронів.

Кількість знайдених російських БпЛА у Польщі продовжує зростати, а місцева влада посилює контроль за прикордонними районами.

☝️ Також раніше було повідомлено, що два російські винищувачі здійснили небезпечний маневр, пролетівши на низькій висоті над буровою платформою компанії LOTOS Petrobaltic у Балтійському морі. Як повідомила Прикордонна служба Польщі, цей інцидент призвів до порушення встановленої зони безпеки

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США завдали другого удару по венесуельському судну

ПОДІЇ

Понад третина боїв – на одному напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

Пенсійна система на Полтавщині: як працює зараз і що змінить накопичувальна модель

СУСПІЛЬСТВО

Пауза в обмінах полоненими між рф та Україною – кремль

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: Європа «закриває двері» перед українськими біженцями

СТОПФЕЙК

Герасимов регулярно бреше путіну — Reuters

ПОДІЇ

Український кордон не мав загроз під час навчань “Запад-2025”, війська рф залишають білорусь – Демченко

КОРДОН

У Київській області горить логістичний центр після удару дронів рф

ВАЖЛИВО

У кабінеті Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій

ПОДІЇ

Данія ухвалила закон для прискорення будівництва оборонних об’єктів

ВАЖЛИВО

Літаки рф порушили зону безпеки біля бурової платформи Польщі

ВАЖЛИВО

В Україну повернули тіла 1000 загиблих Захисників

ВАЖЛИВО

Перевдягненого путіна помітили на навчаннях «Захід-2025»

ПОДІЇ

Масований обстріл: росіяни атакували Україну 619 ракетами й дронами

ВІЙНА

Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"