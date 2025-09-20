Субота, 20 Вересня, 2025
Літаки рф порушили зону безпеки біля бурової платформи Польщі

Денис Молотов
Денис Молотов
Два російські винищувачі здійснили небезпечний маневр, пролетівши на низькій висоті над буровою платформою компанії LOTOS Petrobaltic у Балтійському морі. Як повідомила Прикордонна служба Польщі, цей інцидент призвів до порушення встановленої зони безпеки, передає TVP World.

📢 «Було порушено зону безпеки платформи. Про це було повідомлено Збройні сили Республіки Польща та інші відповідні служби», – йдеться у заяві прикордонників.

Інцидент зафіксували 19 вересня, у той самий день, коли три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та залишалися там близько 12 хвилин.

У НАТО підтвердили, що здійснили перехоплення російських порушників. У свою чергу, естонський уряд звернувся до Альянсу з офіційною вимогою розпочати консультації відповідно до статті 4 статуту НАТО.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

