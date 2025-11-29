Субота, 29 Листопада, 2025
Українська делегація в США: Умєров очолює перемовини щодо «мирного плану»

Денис Молотов
Українська делегація в США: Умєров очолює перемовини щодо «мирного плану»

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив у суботу, 29 листопада, що українська делегація, очолювана секретарем РНБО Рустемом Умєровим, вирушила до Сполучених Штатів для продовження переговорів стосовно запропонованого «мирного плану».

📢 «Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни. Україна продовжує максимально конструктивно працювати з Америкою, і ми розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані у Сполучених Штатах. Очікую на доповідь нашої делегації за підсумками роботи, яка відбудеться цієї неділі. Україна працює заради достойного миру», — зазначив глава держави.

☝️ За даними «Української правди» з посиланням на джерела наближені до переговорної групи, – до США 28 листопада вирушив генерал-майор Вадим Скібіцький, який представляє Головне управління розвідки. Водночас очільник ГУР Кирило Буданов залишився в Києві на робочому місці.

📌 Напередодні журналіст The Economist Олівер Керролл у соцмережі X (колишній Twitter) повідомляв, що, за його даними, генерал Буданов «прямує до США, можливо, як керівник переговорного процесу». Наразі ці дані не підтвердилися.

Українська делегація вирушила для переговорів із представниками команди президента Дональда Трампа. Ключовою темою обговорення стане запропонований адміністрацією Трампа «мирний план», який представники сторін продовжать опрацьовувати.

📌 Зеленський раніше уточнив, що на переговорах Україну представлятимуть начальник Генерального штабу Андрій Гнатов, секретар РНБО Рустем Умєров. А також представники Міністерства закордонних справ та розвідки.

👉 Нагадаємо, раніше НАБУ та САП повідомляли, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на низку високопосадовців. Серед них — міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював Міністерство енергетики, та секретар РНБО Рустем Умєров.

e-mail: admin@irtafax.com

