Україна вже отримала ізраїльський ЗРК Patriot – Зеленський

Україна вже має на озброєнні ізраїльський зенітний ракетний комплекс Patriot. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час брифінгу у суботу, 27 вересня.

📢 «Ізраїльський комплекс (Patriot – ред.) працює в Україні. Місяць. Місяць працює. Дві системи Patriot ми отримуємо восени», – повідомив глава держави.

Водночас він утримався від подальших коментарів щодо деталей використання чи постачання систем.

☝️ Ще рік тому ЗМІ писали про можливість передачі Україні восьми батарей Patriot від Ізраїлю. При цьому наголошувалося, що ці комплекси є старішими за ті, які вже перебувають на озброєнні українських сил, але вони цілком сумісні з новішими модифікаціями.

Ізраїль, зі свого боку, раніше анонсував відмову від експлуатації Patriot, плануючи замінити їх на сучасніші системи протиповітряної оборони.

У червні цього року президент Зеленський уточнював, що Україна може отримати саме старі комплекси Patriot. Тоді йшлося про одну систему, передану Ізраїлем США для відновлення, але на той момент Київ її ще не отримав.

☝️ Також нагадаємо, що Шостий президент України Володимир Зеленський провів у Нью-Йорку переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Основною темою стали питання ефективності та подальшого розвитку ініціативи PURL.