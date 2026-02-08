Неділя, 8 Лютого, 2026
Україна відкриває експорт озброєнь і створює 10 центрів у Європі

Денис Молотов
Україна відкриває експорт озброєнь і створює 10 центрів у Європі
Фото: шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович / 08.02.2026

Шостий президент Володимир Зеленський заявив про плани масштабування виробництва українського озброєння за межами країни. Про це глава держави повідомив під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

За словами Зеленського, Україна відкриває експорт власних оборонних технологій, а вже у 2026 році в країнах Європи працюватимуть десять експортних центрів українського озброєння.

  • 📢 «Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв», — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що в середині лютого розпочнеться виробництво українських дронів у Німеччині.

  • 📢 «У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює», — наголосив він.

Окрім цього, виробничі лінії українських оборонних технологій уже функціонують у Великій Британії.

  • 📢 «У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології», — підкреслив шостий президент України.

Зеленський зазначив, що безпека Європи сьогодні значною мірою базується на технологіях і дронах, а низка нових проєктів у сфері оборони ґрунтуватиметься переважно на українських розробках і фахівцях.

  • 📢 «Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки», — додав глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна експортуватиме окремі види власного озброєння, що дозволить частково покрити дефіцит державного бюджету.

Також нагадаємо, що Україна формує новий оборонний хаб Defence City, до роботи якого вже долучилися 25 провідних світових компаній. Київ пропонує партнерам різні моделі співпраці, при цьому пріоритетом залишається забезпечення потреб Збройних сил України.

Шостий президент України Володимир Зеленський проводив селекторну нараду щодо безпекової ситуації в Києві та регіонах, під час якої критично оцінив роботу протиповітряної оборони (ППО) в окремих областях.

