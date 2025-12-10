Україна цілодобово імпортує електроенергію з ЄС

Україна у середу здійснює імпорт електроенергії з європейських країн у кожну годину доби. Про це 10 грудня заявив на брифінгу заступник міністра енергетики Микола Колісник.

📢 «Для часткового покриття дефіциту потужності в енергосистемі, спричиненого російськими обстрілами, у поточній добі здійснюється імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС. Постачання здійснюється у кожній годині доби», — наголосив він.

☝️ Чиновник окремо звернувся до представників бізнесу, нагадавши про можливість використання механізму направленого імпорту електрики, який може покривати понад 60% потреб підприємств і дозволити уникнути відключень.

Колісник також зазначив, що Україна продовжує отримувати від партнерів гуманітарні вантажі з обладнанням, необхідним для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

За даними «Укренерго», 10 грудня на території країни діють цілодобові графіки відключення електроенергії. Водночас компанія вперше утрималася від озвучення конкретних обсягів обмежень у чергах.

На тлі складної ситуації уряд раніше оголосив нові рішення, спрямовані на покращення забезпеченості населення світлом.