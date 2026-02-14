Субота, 14 Лютого, 2026
Україна наполягає на врахуванні голосу Європи у мирному процесі

Денис Молотов
Україна наполягає на врахуванні голосу Європи у мирному процесі
Шостий президент України Зеленський Володимир Олександрович / Мюнхен / Німеччина / 2026 рік

Володимир Зеленський заявив, що відсутність Європи за столом переговорів є серйозною помилкою. Про це шостий глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

За словами президента, американська сторона часто повертається до питання поступок, однак ці поступки здебільшого обговорюються в контексті України, а не росії. Водночас Європа, за його оцінкою, фактично не представлена у переговорному форматі.

📢 «Американці часто повертаються до питання поступків. І надто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України, не росії. Європа практично не присутня за столом. Це велика помилка, на мою думку», – йдеться у заяві.

Зеленський також зазначив, що російська сторона під час перемовин згадує так званий «дух Анкоріджа», однак конкретний зміст цього формулювання залишається незрозумілим.

Він наголосив, що Україна прагне повного залучення європейських партнерів до переговорного процесу, щоб інтереси та позиція Європи були враховані.

Зеленський підкреслив, що Київ робить усе можливе для успішності перемовин і підтримує постійний контакт із представниками США, зокрема зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також іншими особами, визначеними президентом США Дональдом Трампом.

📢 «Україна зробить все, дійсно все, щоби зробити ці переговори успішними. Ми вкладалися у цей процес. Ми на постійному зв’язку зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і з усіма, кого призначає президент Трамп», – наголосив Зеленський.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявляв, що європейські країни можуть відновити прямі переговори з керівництвом рф, якщо зусилля США щодо мирного врегулювання не дадуть результату. Згодом стало відомо про зустріч радника французького президента з російськими посадовцями в москві.

