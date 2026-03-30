Удар КАБами по Глухову: серед постраждалих дитина

У місті Глухів окупаційні російські війська завдали удару керованими авіабомбами (КАБи) по житловому сектору. Внаслідок атаки постраждали щонайменше 11 людей. Про це повідомила Сумська ОВА у понеділок, 30 березня.

📢 «Під ударом – житловий сектор. Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі. На цю хвилину відомо про 11 постраждалих, серед них – одна дитина. Усіх доставлено до лікарні», – йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, у важкому стані перебуває 50-річний чоловік. Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

⚠️ Деталі атаки

За даними Сумської обласної прокуратури, близько 16:00 російські війська скинули дві керовані авіабомби на гуртожиток одного із навчальних закладів міста. Серед постраждалих — 6-річна дівчинка.

📌 Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше цього ж дня у Нікополі внаслідок атаки FPV-дрона поранення дістали восьмеро людей. У місті було пошкоджено будівлі та транспорт.

Також вночі російські війська атакували Україну балістичною ракетою та 164 ударними дронами, з яких сили протиповітряної оборони знешкодили 150.