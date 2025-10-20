Понеділок, 20 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У США виявили «снайперську вишку» біля аеропорту куди прибуває Трамп – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
У США виявили «снайперську вишку» біля аеропорту куди прибуває Трамп - ЗМІ

Секретна служба США виявила підозрілу “снайперську вишку” поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч, яка могла використовуватися для спостереження за місцем, де президент Дональд Трамп зазвичай виходить з літака Air Force One. Про це повідомив телеканал Fox News у неділю, 19 жовтня.

За інформацією, об’єкт знайшли 16 жовтня під час стандартної перевірки території перед прибуттям президента. ФБР уже розпочало розслідування цього інциденту. Директор ФБР Кеш Патель уточнив, що наразі вишка не асоціюється з конкретною особою, а місце було порожнім. Слідчі зібрали докази та проводять аналіз даних мобільних телефонів у пошуках додаткової інформації.

📢 Керівник відділу комунікацій Секретної служби США Ентоні Гугліелмі підтвердив тісну співпрацю з ФБР та місцевими правоохоронними органами. Він зазначив, що виявлення підозрілого об’єкта стало результатом заходів безпеки, які проводяться перед приїздом президента. Інцидент не вплинув на заплановані пересування, а на момент знахідки поруч нікого не було.

Гугліелмі додав, що цей випадок ще раз демонструє необхідність комплексних заходів безпеки, а джерела з правоохоронних органів припускають, що вишка могла бути встановлена кілька місяців тому.

☝️ Нагадаємо, 15 вересня неподалік гольф-клубу у Флориді, де перебував Трамп, сталася стрілянина. Агенти Секретної служби помітили озброєного чоловіка та відкрили по ньому вогонь. Пізніше його затримали. ФБР охарактеризувало інцидент як «схожий на спробу вбивства Трампа». Затриманим виявився Раян Веслі Рут, який у соцмережах висловлював підтримку Україні після вторгнення росії. Сам Раут не визнав своєї вини.

👉 Також президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором владіміром путіним порушив питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk, і реакція російського лідера виявилася далекою від схвальної.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ізраїль відкрив вогонь по позиціях ХАМАС у Секторі Гази

ПОЛІТИКА

Відеофейк: «Сирійський найманець» здійснює намаз в українському маркеті АТБ

СТОПФЕЙК

Фінляндія застерігає: росія посилює війська біля кордонів ЄС

ПОЛІТИКА

Столиця готується до встановлення 500 мобільних укриттів

ПОДІЇ

Нафтогаз повідомив про атаку на одну зі своїх ТЕЦ

ВАЖЛИВО

путін попередив Трампа: Tomahawk нашкодять відносинам

ПОЛІТИКА

США закликали Японію повністю зупинити імпорт російської нафти

ПОЛІТИКА

На росії більшість регіонів залишаться без тепла взимку – СЗР

СУСПІЛЬСТВО

Трамп назвав розмову з путіним продуктивною та анонсував нову зустріч

ВАЖЛИВО

Велика Британія вдарила по росії новими санкціями

ВАЖЛИВО

Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації

ВАЖЛИВО

Китайські хакери десятиліттями проникали в урядові мережі Британії

ПОЛІТИКА

Орбан заявив про готовність прийняти зустріч Трампа і путіна в Угорщині

ПОЛІТИКА

Удар по Сумщині: перебої з електрикою та водою

ВІЙНА

Зеленський: москва поспішила на діалог, щойно почула про Tomahawk

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"