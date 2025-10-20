У США виявили «снайперську вишку» біля аеропорту куди прибуває Трамп – ЗМІ

Секретна служба США виявила підозрілу “снайперську вишку” поблизу міжнародного аеропорту Палм-Біч, яка могла використовуватися для спостереження за місцем, де президент Дональд Трамп зазвичай виходить з літака Air Force One. Про це повідомив телеканал Fox News у неділю, 19 жовтня.

За інформацією, об’єкт знайшли 16 жовтня під час стандартної перевірки території перед прибуттям президента. ФБР уже розпочало розслідування цього інциденту. Директор ФБР Кеш Патель уточнив, що наразі вишка не асоціюється з конкретною особою, а місце було порожнім. Слідчі зібрали докази та проводять аналіз даних мобільних телефонів у пошуках додаткової інформації.

📢 Керівник відділу комунікацій Секретної служби США Ентоні Гугліелмі підтвердив тісну співпрацю з ФБР та місцевими правоохоронними органами. Він зазначив, що виявлення підозрілого об’єкта стало результатом заходів безпеки, які проводяться перед приїздом президента. Інцидент не вплинув на заплановані пересування, а на момент знахідки поруч нікого не було.

Гугліелмі додав, що цей випадок ще раз демонструє необхідність комплексних заходів безпеки, а джерела з правоохоронних органів припускають, що вишка могла бути встановлена кілька місяців тому.

☝️ Нагадаємо, 15 вересня неподалік гольф-клубу у Флориді, де перебував Трамп, сталася стрілянина. Агенти Секретної служби помітили озброєного чоловіка та відкрили по ньому вогонь. Пізніше його затримали. ФБР охарактеризувало інцидент як «схожий на спробу вбивства Трампа». Затриманим виявився Раян Веслі Рут, який у соцмережах висловлював підтримку Україні після вторгнення росії. Сам Раут не визнав своєї вини.

👉 Також президент США Дональд Трамп заявив, що під час розмови з російським диктатором владіміром путіним порушив питання можливої передачі Україні ракет Tomahawk, і реакція російського лідера виявилася далекою від схвальної.