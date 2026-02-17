У Повітряних силах спростували чутки про іноземних пілотів F-16

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що бойові польоти на винищувачах F-16 виконують українські пілоти, а інформація про нібито участь іноземних льотчиків є чутками.

Реакція на публікацію французького видання

17 лютого Юрій Ігнат прокоментував повідомлення видання Intelligence Online, яке стверджувало про створення в Україні «міжнародної ескадрильї» F-16 за участю іноземців.

📢 «Чули колись про таке видання взагалі? От я вперше вчора ще дізнався. Тому дійсно цікава інформація з’явилась там і одразу поширилась інформаційним простором, навіть не стали одразу спростовувати», – зазначив він, додавши, що не стали одразу спростовувати інформацію, аби проаналізувати реакцію російської сторони, які одразу бачать в Україні «велику кількість іноземців».

За словами Ігната, в українському небі працюють виключно вітчизняні льотчики, які демонструють високі результати.

📢 «Реакцію цю ми вивчимо обов’язково, але хочу сказати, що в нашому небі літають наші льотчики і показують такі результати, що іноземці дивуються просто», – зазначив Ігнат.

Умови бойової роботи

Представник ПС наголосив, що українські пілоти виконують завдання в умовах насиченої російської протиповітряної оборони.

📢 «Коли пілот відпрацьовує завдання, а по ньому вслід летить одразу шість російських ракет – в таких умовах працюють наші українські пілоти», – підкреслив він.

Водночас Ігнат зазначив, що Україна активно співпрацює з партнерами в межах авіаційної коаліції. Однак, безпосередню бойову роботу здійснюють саме українські військові.

Нагадаємо

Напередодні Intelligence Online повідомило, що до складу нібито створеної ескадрильї входять ветерани зі США та Нідерландів. Іноземні фахівці, буцімто, захищають повітряний простір Київської області від російських крилатих ракет і ударних дронів.

Тим часом за даними військових, українська протиповітряна оборона цього дня знищила всі 25 крилатих ракет, випущених росією.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська здійснили атаку безпілотниками по цивільній залізничній інфраструктурі в Одеській області.