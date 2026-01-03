Субота, 3 Січня, 2026
У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки

Денис Молотов
У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки
Фото: наслідки російського удару балістичними ракетами по центру Харкова.

У Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці багатоповерхового житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару. Напередодні пізно ввечері з-під завалів було деблоковано тіло трирічного хлопчика, а вранці 3 січня рятувальники виявили тіло жінки, яка, ймовірно, є його матір’ю. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢 «Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю», — написав Синєгубов у Telegram увечері 2 січня.

Вночі 3 січня голова області поінформував про виявлення ще одного тіла.

📢 «За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика», — зазначив він.

☝️ За словами очільника ОВА, пошуково-рятувальна операція триває, на місці ворожого удару працюють усі екстрені служби.

Деталі ракетного удару

▪️ 2 січня близько 14:30 російські війська завдали ракетного удару по центральній частині Харкова.
▪️ Влучання припало на багатоповерховий житловий будинок.
▪️ Станом на 16:00 2 січня було відомо про 19 постраждалих, серед них — 6-місячне немовля.

Робота рятувальників і волонтерів

🏗️ Поруч із підрозділами ДСНС, медиками, кінологами та правоохоронцями на місці працюють волонтерські організації.

▪️ Добровольці допомагають:

  • розбирати завали та шукати людей;
  • закривати контури пошкоджених будівель;
  • забезпечувати учасників операції гарячим харчуванням;
  • надавати психологічну підтримку постраждалим.

☝️ Загалом задіяно понад 80 волонтерів із груп швидкого реагування, серед яких:
«Координаційний гуманітарний центр», Харківська обласна організація ТЧХУ, «Нове Місто», «ГМ Проліска», «Добробат», «Схід-SOS», «Я врятований», «Право на захист», «Ресурси», «Вільний Харків», «ЕТОС», WCK, «Роксана та її команда».

⚠️ Роботи на місці ворожого удару тривають. Рятувальники продовжують пошук можливих людей під завалами.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

