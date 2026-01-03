У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки

У Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці багатоповерхового житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару. Напередодні пізно ввечері з-під завалів було деблоковано тіло трирічного хлопчика, а вранці 3 січня рятувальники виявили тіло жінки, яка, ймовірно, є його матір’ю. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
📢 «Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю», — написав Синєгубов у Telegram увечері 2 січня.
Вночі 3 січня голова області поінформував про виявлення ще одного тіла.
📢 «За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика», — зазначив він.
☝️ За словами очільника ОВА, пошуково-рятувальна операція триває, на місці ворожого удару працюють усі екстрені служби.
Деталі ракетного удару
▪️ 2 січня близько 14:30 російські війська завдали ракетного удару по центральній частині Харкова.
▪️ Влучання припало на багатоповерховий житловий будинок.
▪️ Станом на 16:00 2 січня було відомо про 19 постраждалих, серед них — 6-місячне немовля.
Робота рятувальників і волонтерів
🏗️ Поруч із підрозділами ДСНС, медиками, кінологами та правоохоронцями на місці працюють волонтерські організації.
▪️ Добровольці допомагають:
- розбирати завали та шукати людей;
- закривати контури пошкоджених будівель;
- забезпечувати учасників операції гарячим харчуванням;
- надавати психологічну підтримку постраждалим.
☝️ Загалом задіяно понад 80 волонтерів із груп швидкого реагування, серед яких:
«Координаційний гуманітарний центр», Харківська обласна організація ТЧХУ, «Нове Місто», «ГМ Проліска», «Добробат», «Схід-SOS», «Я врятований», «Право на захист», «Ресурси», «Вільний Харків», «ЕТОС», WCK, «Роксана та її команда».
⚠️ Роботи на місці ворожого удару тривають. Рятувальники продовжують пошук можливих людей під завалами.