У Харкові з-під завалів дістали тіло трирічного хлопчика та жінки

У Харкові досі триває пошуково-рятувальна операція на місці багатоповерхового житлового будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару. Напередодні пізно ввечері з-під завалів було деблоковано тіло трирічного хлопчика, а вранці 3 січня рятувальники виявили тіло жінки, яка, ймовірно, є його матір’ю. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢 «Загиблому хлопчику, тіло якого було деблоковано з-під завалів, було 3 роки. Також, попередньо, під завалами дитина перебувала з матірʼю», — написав Синєгубов у Telegram увечері 2 січня.

Вночі 3 січня голова області поінформував про виявлення ще одного тіла.

📢 «За попередньою інформацією, це може бути мати загиблого хлопчика», — зазначив він.

☝️ За словами очільника ОВА, пошуково-рятувальна операція триває, на місці ворожого удару працюють усі екстрені служби.

Деталі ракетного удару

▪️ 2 січня близько 14:30 російські війська завдали ракетного удару по центральній частині Харкова.

▪️ Влучання припало на багатоповерховий житловий будинок.

▪️ Станом на 16:00 2 січня було відомо про 19 постраждалих, серед них — 6-місячне немовля.

Робота рятувальників і волонтерів

🏗️ Поруч із підрозділами ДСНС, медиками, кінологами та правоохоронцями на місці працюють волонтерські організації.

▪️ Добровольці допомагають:

розбирати завали та шукати людей;

закривати контури пошкоджених будівель;

забезпечувати учасників операції гарячим харчуванням;

надавати психологічну підтримку постраждалим.

☝️ Загалом задіяно понад 80 волонтерів із груп швидкого реагування, серед яких:

«Координаційний гуманітарний центр», Харківська обласна організація ТЧХУ, «Нове Місто», «ГМ Проліска», «Добробат», «Схід-SOS», «Я врятований», «Право на захист», «Ресурси», «Вільний Харків», «ЕТОС», WCK, «Роксана та її команда».

⚠️ Роботи на місці ворожого удару тривають. Рятувальники продовжують пошук можливих людей під завалами.