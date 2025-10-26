Неділя, 26 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Франції затримали двох грабіжників, які обікрали Лувр

Денис Молотов
Денис Молотов
У Франції затримали двох грабіжників, які обікрали Лувр

У Франції поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні Лувру — одного з найвідоміших музеїв світу. Як повідомляє Le Figaro, операція відбулася ввечері 25 жовтня.

☝️ Один зі злочинців був схоплений в аеропорту Руассі, коли намагався сісти на літак до Алжиру. Спецоперацію провела бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) спільно зі співробітниками прикордонної поліції близько 22:00.

Другого учасника затримали судові поліцейські Парижа у передмісті Сен-Дені. За інформацією джерела, наразі триває переслідування інших можливих спільників, яких правоохоронці сподіваються затримати найближчим часом.

📅 Як відомо, пограбування Лувру сталося 19 жовтня. На весь злочин грабіжникам знадобилося лише сім хвилин. Вони винесли дев’ять унікальних коштовностей часів Наполеона I та імператриці Євгенії.

Поліції вже вдалося повернути дві з викрадених реліквій, але решта сім залишаються зниклими.

💎 Загальна вартість викраденого оцінюється у 88 мільйонів євро, однак історична цінність цих предметів вважається неоціненною.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт

ПОДІЇ

Атака на Дніпропетровщину: загорівся супермаркет АТБ і п’ятиповерхівка

ВІЙНА

Фейк: Росія ніколи не порушувала правил олімпійського перемир’я

СТОПФЕЙК

Трамп під час зустрічі із Зеленським скаржився, що не отримав Нобелівської премії миру — WP

ПОЛІТИКА

У Сумах ворожий безпілотник поцілив у перехрестя: дев’ять постраждалих

ВАЖЛИВО

У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

ВІЙНА

Поліція розслідує смерть у Київському ТЦК: справу відкрито за статтею про умисне вбивство

ВАЖЛИВО

Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни

ПОДІЇ

США призупинили підготовку саміту Трампа і путіна в Будапешті — ЗМІ

ВАЖЛИВО

Київ після нічної атаки: троє загиблих, понад 30 постраждалих

ВАЖЛИВО

Окупанти застрягли в болоті: по росіянам били з HIMARS, добили FPV

ВІЙНА

Луганчани були відзначені державними нагородами

ЛУГАНЩИНА

Помер лідер гурту Green Grey Андрій «Дизель» Яценко

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Міністр енергетики України заявив, що «чим менше у нас електростанцій, тим простіше їх захистити»

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"