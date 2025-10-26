У Франції затримали двох грабіжників, які обікрали Лувр

У Франції поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у пограбуванні Лувру — одного з найвідоміших музеїв світу. Як повідомляє Le Figaro, операція відбулася ввечері 25 жовтня.

☝️ Один зі злочинців був схоплений в аеропорту Руассі, коли намагався сісти на літак до Алжиру. Спецоперацію провела бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) спільно зі співробітниками прикордонної поліції близько 22:00.

Другого учасника затримали судові поліцейські Парижа у передмісті Сен-Дені. За інформацією джерела, наразі триває переслідування інших можливих спільників, яких правоохоронці сподіваються затримати найближчим часом.

📅 Як відомо, пограбування Лувру сталося 19 жовтня. На весь злочин грабіжникам знадобилося лише сім хвилин. Вони винесли дев’ять унікальних коштовностей часів Наполеона I та імператриці Євгенії.

Поліції вже вдалося повернути дві з викрадених реліквій, але решта сім залишаються зниклими.

💎 Загальна вартість викраденого оцінюється у 88 мільйонів євро, однак історична цінність цих предметів вважається неоціненною.