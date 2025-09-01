У Білорусі розпочалися військові навчання «ОДКБ»

У Білорусі офіційно стартували раніше анонсовані масштабні навчання Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це 31 серпня повідомило Міністерство оборони Білорусі у своєму Telegram-каналі.

Відкриття відбулося у Вітебську, після чого військові одразу розпочали активну фазу тренувань на полігоні Лепельський. У маневрах беруть участь підрозділи з Білорусі, російської федерації, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Білорусі Павло Муравейко у своїй промові підкреслив, що глобальна військово-політична ситуація залишається напруженою, а отже, країни-учасниці мають бути готові до будь-яких викликів. Він також підтвердив, що під час майбутніх спільних маневрів «Захід-2025» союзники відпрацюють сценарії із застосуванням ядерної зброї.

Своєю чергою російський полковник григорій курчанінов, якого процитувало агентство ТАСС, заявив, що військовослужбовці з рф під час тренувань виконуватимуть поставлені командуванням завдання. Він наголосив, що армія росії передаватиме союзникам практичний досвід, здобутий у ході війни проти України. Зокрема, під час навчань планується відпрацювання тактичних прийомів і методів, які російські сили використовують у зоні бойових дій.

Тактичні навчання «Бойове братство-2025» проходитимуть з 31 серпня по 6 вересня. Вони складаються з трьох основних компонентів: «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» та «Ешелон-2025». Загалом буде задіяно понад дві тисячі військових та близько 450 одиниць військової техніки, включаючи бронетранспортери, артилерію та засоби забезпечення.

Наступний етап — стратегічні навчання «Захід-2025» — запланований на 12–16 вересня. Основна увага цих маневрів буде зосереджена на визначенні нових підходів до застосування військових угруповань, спрямованих на гарантування безпеки так званої Союзної держави росії та Білорусі.

