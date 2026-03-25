Ціни на нафту з Перської затоки злетіли до $160 – ЗМІ

У той час як ціни біржових ф’ючерсів на нафту еталонної марки Brent залишаються трохи нижче позначки $100 за барель, фактичні поставки близькосхідної сировини вже коштують значно дорожче — до $160 за барель. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

📢 Аналітики попереджають про ризики для ринку: «Збій у постачаннях настільки масштабний, що (на ринку – ред.) почнеться повноцінна паніка, якщо ситуація не буде врегульована найближчим часом», — зазначив Хельге Андре Мартінсен з норвезького інвестбанку DNB Carnegie.

📈 Різке зростання цін на нафту

На тлі кризи ціни на нафту демонструють безпрецедентну динаміку:

Brent з початку року подорожчала на 72% ;

WTI — на 53% ;

; сорт Dubai зріс більш ніж на 150%.

За даними OPIS, за барель близькосхідної нафти, яку вдається транспортувати обмеженими маршрутами, трейдери останніми днями платили близько $160.

Йдеться також про сировину, що транспортується трубопроводом з Абу-Дабі до Оману, який наразі є одним із небагатьох доступних каналів експорту.

📊 Рекордний розрив між Brent і WTI

Ще одним наслідком кризи, що виникла внаслідок закриття Ормузької протоки, став різкий ціновий дисбаланс між марками Brent та WTI:

📈 Спред між Brent і WTI досяг рекордних $12 за барель. Експерти пояснюють нижчу ціну WTI кількома факторами:

географічна віддаленість США від епіцентру конфлікту на Близькому Сході;

високий попит на нафту в Азії ;

дорожча та триваліша логістика постачань ;

ризик обмеження експорту нафти з США, щоб зберегти її для внутрішнього споживання.

🌍 Масштаби втрат постачання

До початку війни з Перської затоки через Ормузьку протоку щодня транспортували:

15 млн барелів сирої нафти ;

5 млн барелів нафтопродуктів.

❗ За оцінками JPMorgan, ринок уже втратив близько 16 млн барелів щоденного постачання. Частину обсягів вдалося перенаправити альтернативними маршрутами, зокрема через трубопроводи Саудівської Аравії до Червоного моря.

Азійські нафтопереробні заводи активно шукають альтернативу дорогим близькосхідним сортам нафти з високим вмістом сірки.

📊 Це призводить до подорожчання нафти з:

Норвегії;

росії;

Колумбії.

Постачання дедалі більше переорієнтовуються з Європи до Азії, де дефіцит відчувається найгостріше.

📢 «Ми бачимо, як Азія бореться буквально за кожен барель, який є у світі», — заявила засновниця Energy Aspects Амріта Сен.

💶 На її думку, ціни на Brent у результаті сягнуть рівня близькосхідної нафти, перевищивши $150, якщо Ормузька протока залишиться закритою. А американська WTI продовжить торгуватися із величезними знижками

Нагадаємо, раніше ціни на нафту Brent закріпилися нижче $100 за барель після повідомлень про можливий план США щодо врегулювання іранського конфлікту, що частково заспокоїло ринок.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті заявив про так званий «жест доброї волі» з боку Ірану, який, за його словами, має вагоме фінансове значення та вже вплинув на дипломатичні процеси.